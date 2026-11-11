GTA 6 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 novembre 2026 à 11h00
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de GTA 6 dans le Game Pass. Nous vous en parlons dans ce qui suit.
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GTA 6 est-il dans le Game Pass ?

Très (très) attendu par la communauté, Grand Theft Auto VI doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer sur PS5 ainsi que sur Xbox Series, en ce mois de novembre 2026. Alors que son lancement se rapproche à grand pas, certains joueurs et joueuses ont encore quelques interrogations au sujet du titre de Rockstar Games. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité de GTA 6 dans le Game Pass. Nous vous donnons des réponses à ce propos ci-après.

GTA 6 est-il dans le Game Pass ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que GTA 6 entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, Rockstar Games n'a, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que cet opus allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

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Néanmoins, il y a des chances que GTA 6 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, c'est-à-dire tous les mois pour être plus précis. Dès lors, il se peut que Rockstar Games décide de proposer GTA 6 dans le Game Pass, à l'avenir. D'autant plus que le précédent opus de la franchise a déjà été dans ledit catalogue pendant un temps. Évidemment, s'il y a du changement à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons cet article à jour.

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Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. Soulignons que le prétéléchargement est d'ores et déjà disponible, et ce, depuis le mardi 10 novembre de cette année.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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