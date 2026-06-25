Précommande GTA 6 : Prix, bonus, éditions et tout ce qu'il faut savoir

Rockstar Games vient d'ouvrir les précommandes de GTA 6, pour ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo. Éditions disponibles, bonus exclusifs, astuces pour payer moins cher et spécificités des versions physiques : découvrez notre guide complet pour ne rien manquer.

Après des années de rumeurs et de théories spéculatives, les précommandes de Grand Theft Auto VI sont enfin ouvertes sur PlayStation 5 et Xbox Series. Une excellente nouvelle qui s'accompagne d'une confirmation de taille : le jeu ne subira plus aucun report et sera disponible à l'automne 2026. Pour les joueurs impatients de découvrir les rues néonisées de l'État de Leonida et de Vice City aux côtés de Lucia et Jason, voici toutes les cartes en main pour réserver votre exemplaire de manière optimale.

Quel est le prix officiel et le contenu de l'Édition Ultimate ?

C'était la grande interrogation qui agitait la communauté. Rockstar a officialisé ses tarifs : l'Édition Standard s'aligne sur le nouveau plafond de l'industrie à 79,99 €. Fort heureusement, les théories catastrophiques prédisant un jeu à 100 € dès sa version de base se sont révélées fausses. C'est l'Édition Ultimate, affichée à 99,99 €, qui franchit ce cap symbolique. Notez qu'aucune édition collector physique avec statuette ou goodies n'est prévue pour le moment, mais Rockstar pourrait très bien en proposer une par la suite.

Pour 20 € supplémentaires, cette version Ultimate (exclusivement numérique lors du lancement) s'avère particulièrement généreuse en contenu in-game et en activités exclusives :

Avantages Standard Ultime Jeu de base Oui Oui Bonus de précommande Oui Oui Grotti Cheetah (1995) Non Oui Revolvers Hawk & Little Morgan Non Oui Variantes personnalisées Non Oui Style de Vice City Non Oui Véhicules pour la planque de Jason Non Oui Modèle rétro pour le Ganado Non Oui Rideout Customs Non Oui Sara's Unisex Salon Non Oui Stock 305 Non Oui Vapid Dominator Buggy (1967) Non Oui Electric Fang Tattoo Non Oui One-Eyed Willie Non Oui Les Articles du Bonheur Non Oui Entrepôt de marchandises illégales des PTT YOUNGIN$ Non Oui Collection de voitures classiques Non Oui

















Quels sont les bonus de précommande de GTA 6 ?

Que vous optiez pour la version Standard ou Ultimate, le simple fait de réserver votre exemplaire avant le 20 novembre 2026 vous donnera droit à une extension de contenu nostalgique baptisée le Pack Vintage Vice City. De plus, les précommandes numériques sur les stores console incluront un mois d'abonnement au service GTA+.

Ce pack de précommande comprend les éléments suivants :

Vapid Stanier (1955) : Une berline rétro livrée avec son garage privé à Shore Court (Ocean Beach), équipé d'un casier d'armes et d'une cache sécurisée pour vos cargaisons illégales.

Une berline rétro livrée avec son garage privé à Shore Court (Ocean Beach), équipé d'un casier d'armes et d'une cache sécurisée pour vos cargaisons illégales. Garde-robe rétro : Un costume en lin pastel très "années 80" pour Jason et une mini-robe à sequins rouges pour Lucia, accompagnés de coupes de cheveux d'époque.

Un costume en lin pastel très "années 80" pour Jason et une mini-robe à sequins rouges pour Lucia, accompagnés de coupes de cheveux d'époque. Motif d'arme Kingpin : Une apparence tropicale applicable sur la majorité de vos armes, directement inspirée de la célèbre chemise à palmiers de Tommy Vercetti.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix en France ?

Bien que le prix de vente conseillé soit fixé à 79,99 €, la guerre des prix fait déjà rage chez les grands distributeurs français. Pour les joueurs qui privilégient les économies, il est tout à fait possible de faire chuter la facture dès le premier jour, une excellente surprise pour un titre de cette envergure.

Les meilleures offres physiques (contenant un code de téléchargement) se situent actuellement chez Cdiscount, qui propose le jeu à 50 € via une offre de bienvenue (code HELLO10 à l'ouverture d'un nouveau compte). De leur côté, Amazon et E.Leclerc affichent déjà GTA 6 à 60 €, avec une garantie de livraison très spécifique. Si vous préférez accumuler des bons d'achat, Micromania propose le jeu au prix fort de 79,99 € mais offre un bon de 20 € en contrepartie.

Ces économies réalisées sur les versions physiques s'avèrent d'autant plus malignes qu'il sera tout à fait possible d'acheter une mise à niveau (Upgrade) vers l'Édition Ultimate ultérieurement sur le PlayStation Store et le Microsoft Store.

Rappelons également que toutes les copies physiques seront fournies d'un code, et non d'un CD. Ce qui ne plaît pas forcément aux joueurs.

Qu'en est-il de GTA Online et de la version PC ?

Si le succès insolent de GTA 5 s'est perpétué sur plus d'une décennie, c'est avant tout grâce à son mode multijoueur. Pourtant, les mentions légales des précommandes de GTA 6 sèment le doute : le titre est présenté pour le moment comme une expérience strictement solo au lancement. Très probablement parce que Rockstar souhaite que les joueurs profitent d'abord du solo, avant de rendre disponible son mode en ligne, comme ce fut le cas pour GTA V et Red Dead Redemption 2.

Enfin, si vous êtes un joueur PC, la patience sera votre seule alliée. Fidèle à ses habitudes historiques, Rockstar déploie son titre en exclusivité temporaire sur PlayStation 5 et Xbox Series. La version PC n'étant généralement développée et optimisée que 12 à 18 mois après les versions consoles, il ne faut pas espérer pouvoir y jouer sur nos configurations de salon avant la fin de l'année 2027, voire le début de l'année 2028. Pour y jouer dès le premier jour, le passage par les consoles de salon actuelles sera obligatoire.