Ce clone gratuit de GTA Online cartonne sur Steam malgré des avis très divisés et l'utilisation de l'IA

Alors que la sortie de GTA 6 approche à grands pas, un nouveau jeu bac à sable gratuit fait sensation sur Steam. Intitulé ROB RUN, ce titre multijoueur attire des milliers de curieux, mais son utilisation de l'intelligence artificielle et ses problèmes techniques divisent fortement la communauté.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI se fait de plus en plus ressentir. Pour patienter, les joueurs PC se tournent vers des alternatives parfois surprenantes. C'est le cas de ROB RUN, une nouvelle expérience multijoueur disponible gratuitement sur Steam, qui promet des affrontements massifs entre forces de l'ordre et criminels. Si le concept séduit sur le papier, la réalité manette en main s'avère bien plus nuancée, entre soucis techniques et choix de développement controversés.

Un concept accrocheur façon gendarmes et voleurs

ROB RUN se présente comme un vaste bac à sable criminel capable d'accueillir des milliers de participants simultanément. Le principe est simple mais redoutablement efficace : les utilisateurs doivent choisir leur camp et incarner soit des policiers, soit des malfaiteurs. Cette dynamique rappelle les grandes heures des modes multijoueur classiques, offrant un terrain de jeu idéal pour des situations absurdes et des moments mémorables entre amis.

L'engouement est réel, propulsant rapidement le titre parmi les curiosités les plus populaires du moment sur la plateforme de Valve. Les évaluations positives soulignent d'ailleurs un concept solide et un potentiel ludique indéniable pour quiconque cherche une alternative sans prise de tête. Malheureusement, l'expérience globale est loin de faire l'unanimité auprès de la communauté, et les critiques se font de plus en plus bruyantes à mesure que les joueurs découvrent les failles du système.















L'intelligence artificielle et les bugs au cœur de la discorde

Malgré sa gratuité, ROB RUN affiche des évaluations moyennes sur Steam, avec environ la moitié des avis penchant vers le négatif. Le premier point de friction concerne la transparence du studio de développement. La page du jeu indique clairement que l'intelligence artificielle a été utilisée pour la création de certains éléments graphiques. Une pratique de plus en plus courante, mais qui continue de crisper une partie des joueurs attachés à la création purement humaine.

Au-delà de cette polémique esthétique, c'est surtout le gameplay et la technique qui frustrent les joueurs. Celles et ceux jouant seuls se retrouvent souvent démunis face à des groupes organisés. Certains utilisateurs n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement de manière très directe.

Jouer en solo est un véritable parcours du combattant. Si ce n'est pas une équipe de flics, c'est un gang de voleurs qui vous élimine en boucle.

À ces problèmes d'équilibrage s'ajoutent des difficultés d'accès aux serveurs et des soucis de performance récurrents. De nombreux curieux rapportent l'impossibilité pure et simple de se connecter pour lancer une partie en ligne.

Face à ces nombreux obstacles, il est légitime de se demander si le jeu mérite vraiment un investissement en temps. Toutefois, s'agissant d'un titre gratuit, les plus curieux pourront toujours se forger leur propre opinion sans risquer de vider leur portefeuille.