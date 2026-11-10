Les précommandes de GTA 6 seraient déjà bien au-dessus des prévisions de Take-Two

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 novembre 2026 à 14h33
À quelques jours de sa sortie très attendue, Grand Theft Auto 6 affole déjà les compteurs. Take-Two Interactive confirme des précommandes dépassant largement ses propres prévisions, annonçant un raz-de-marée financier, qui devrait tout battre sur son passage.
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Les précommandes de GTA 6 seraient déjà bien au-dessus des prévisions de Take-Two

Alors que le lancement de Grand Theft Auto VI n'est plus qu'à une dizaine de jours, les premiers indicateurs de ventes dessinent un scénario sans précédent. Strauss Zelnick, le président-directeur général de Take-Two Interactive, a récemment pris la parole lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l'entreprise (via Variety). Loin de sa prudence habituelle, le dirigeant a admis une réalité frappante concernant le prochain mastodonte de Rockstar Games.

Des précommandes qui donnent le vertige

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Les chiffres actuels donnent le tournis. Le titre aurait déjà généré plus de 750 millions de dollars uniquement grâce aux précommandes. Les projections estiment que ce montant franchira la barre des 800 millions avant même le jour de la sortie, ce 19 novembre, un cap que son prédécesseur, Grand Theft Auto 5, avait mis 24 heures à atteindre en 2013.

Lors de son échange avec les investisseurs, Strauss Zelnick a souligné l'ampleur du phénomène tout en gardant une certaine retenue commerciale.

Les précommandes continuent d'atteindre des niveaux sans précédent, nous nous attendons à livrer une année historique pour notre entreprise. Cela dit, nous ne crions jamais victoire avant de l'avoir méritée. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de commencer à récolter les fruits de notre travail.

L'éditeur refuse d'ailleurs de communiquer le nombre exact de précommandes, estimant que ces données brutes pourraient être trompeuses tant elles sont hors normes. Les différentes analyses estiment cependant que près de 7,7 millions de copies ont déjà trouvé preneur.

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Avant même sa sortie, GTA 6 affole déjà les compteurs. Avec près de huit millions de précommandes enregistrées, le titre de Rockstar Games s'annonce comme un raz de marée…

Un impact économique colossal

Pour le trimestre en cours, Take-Two projette un chiffre d'affaires net compris entre 3,35 et 3,5 milliards de dollars, porté quasi exclusivement par le lancement de Grand Theft Auto 6. Ce chiffre colossal reste étonnamment très légèrement inférieur aux attentes des analystes financiers, qui tablaient sur 3,51 milliards.

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Cette attente démesurée autour du jeu en monde ouvert a d'ailleurs des répercussions inattendues sur le reste du catalogue de l'éditeur. Le bilan financier révèle une baisse de 18 % des revenus par rapport à l'année précédente, avec des performances en deçà des espérances pour NBA 2K27.

Interrogé sur cette contre-performance, Strauss Zelnick a reconnu que l'engouement autour de la production de Rockstar Games a probablement vampirisé l'attention et le budget des joueurs.

Si votre déjeuner doit être mangé, je préfère être celui qui le mange.

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En route vers tous les records ?

Disponible exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series lors de son lancement le 19 novembre, Grand Theft Auto 6 pourrait franchir le milliard de dollars de recettes dès son premier jour de commercialisation. Certains experts de l'industrie prédisent même des revenus atteignant les 5 milliards de dollars lors de la première semaine, avec un potentiel de 20 millions d'unités écoulées, ce qui ferait de GTA 6 l'un des meilleurs lancements de tous les temps.

Réponse dans quelques jours, lorsque GTA 6 sera disponible pour toutes et tous. Notez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger. Et vous, l'avez-vous précommander ?

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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