GTA 6 : Une (vraie) version physique, avec un disque, pourrait sortir en décembre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juin 2026 à 16h30
Alors que les précommandes physiques n'offrent que des codes, il se pourrait que Rockstar propose une version physique digne de ce nom pour GTA 6 quelques semaines après la sortie.
GTA 6 : Une (vraie) version physique, avec un disque, pourrait sortir en décembre

Les précommandes de Grand Theft Auto VI ont enfin débuté, mais avec une mauvaise nouvelle, les versions physiques ne comprendront pas de disque, mais un simple code. Il n'en a pas fallu davantage pour que la communauté gronde, bien que Rockstar ait ses raisons, avec en tête l'idée de se protéger des leaks. C'est pourquoi la société pourrait finalement commercialiser une version physique avec un disque quelques semaines après sa sortie, en novembre.

Un vrai disque pour la version physique, mais avec un mois de décalage

Selon un récent rapport mis en ligne par le site polonais ppe.pl, dont les informations proviendraient directement de « l'arrière-boutique d'un revendeur », le titre bénéficiera bel et bien d'une édition physique incluant un véritable disque Blu-ray. Cette sortie sur support matériel serait toutefois programmée pour le mois de décembre 2026, soit environ un mois après le lancement initial du jeu en version numérique, actuellement fixé au 19 novembre 2026.

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Si la fiabilité du média a parfois pu être remise en question sur certains dossiers récents, il faut souligner que ses sources se sont avérées parfaitement exactes par le passé concernant les annonces de versions physiques.

Une version physique espérée 

S'il va falloir attendre que Rockstar confirme cette information, il ne serait pas étonnant de voir la société nord-américaine proposer à la vente une véritable version physique plus tard. À l'instar de GTA V qui a connu moult versions, GTA 6 pourrait connaître le même sort, dans le but de maximiser encore plus ses ventes. De nombreuses personnes n'hésiteront pas à racheter une version avec CD une fois disponible, même si elles possèdent déjà le jeu. Et pourquoi Rockstar s'en priverait, après tout ?

Dans tous les cas, cette information est à prendre avec les pincettes, et nous ne manquerons pas de vous relayer les nouvelles à ce sujet. En attendant, GTA VI est prévu pour arriver le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. La version PC devrait arriver plus tard.

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