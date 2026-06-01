Le troisième trailer de GTA 6 bat un record détenu par Red Dead Redemption 2

Si Grand Theft Auto VI a sa date de sortie définitive, sa troisième bande-annonce se fait désirer, au point même de détrôner l'un de ses aînés en termes d'attente.

Reporté une première fois à mai 2026, Grand Theft Auto VI n'est toujours pas entre les mains des joueurs qui doivent patienter jusqu'au 19 novembre prochain pour le découvrir. Pour patienter, tous attendent donc une nouvelle bande-annonce afin d'apprendre plus sur le gameplay ou les rues de Vice City.

Si Rockstar a confirmé que la campagne de communication débuterait d'ici peu, le troisième trailer n'est toujours pas disponible. Cette attente interminable pour certains a été comparée à celle des autres jeux du studio et GTA 6 vient de battre un record.

GTA 6 bat les 177 jours séparant le trailer 3 de la sortie de Red Dead Redemption 2

À l'époque, Red Dead Redemption 2 avait joué avec les nerfs des joueurs avec la diffusion de son 3e trailer 117 jours avant sa sortie. Mais le 27 mai 2026, le sixième opus de Grand Theft Auto a fait encore plus fort en dépassant le cap des 176 jours avant son lancement. À l'heure où ces lignes sont rédigées, il ne reste que 172 jours avant la sortie de GTA 6 et toujours aucun trailer à l'horizon.

GTA 6 will now have a shorter gap between Trailer 3 and the release date than Red Dead Redemption 2, with 176 days and counting.



RDR2 Trailer 3 was revealed 177 days before release. pic.twitter.com/cqO58ATHws — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) May 27, 2026

Certains pensent que celui-ci sera diffusé lors de l'une des conférences de début juin. Cependant, Rockstar a habitué sa communauté à des drops hors des événements majeurs. Il est donc possible que cette troisième bande-annonce ne soit pas présentée dans les prochains jours. Malgré tout, l'inquiétude grandit chez les joueurs face à ce « silence ».

Impatience amplifiée ou vrai problème caché ?

L'une des raisons qui peut justifier un tel délai est le battage médiatique. Même si Red Dead Redemption 2 était attendu, Grand Theft Auto VI est le bien culturel le plus attendu au monde depuis GTA 5. Les joueurs veulent donc avoir le plus d'informations possibles sur le titre, mais Rockstar pourrait jouer sur l'impatience générale pour retarder autant que possible la diffusion du troisième trailer.

Une autre raison, plus inquiétante, serait que le titre serait à nouveau repoussé. Mais cette hypothèse semble peu probable car le directeur de Take-Two a réaffirmé il y a peu que la date de sortie ne changerait pas. Entre le mystérieux avis déjà partagé et les précommandes qui tardent à arriver, GTA 6 n'a pas fini de jouer avec les nerfs des joueurs.