La date d'ouverture des précommandes de GTA 6 révélée par erreur ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 mai 2026 à 14h07
Tous les regards sont tournés sur Grand Theft Auto VI depuis quelques heures. Plusieurs internautes ont reçu un message annonçant l'ouverture des précommandes du jeu le plus attendu de l'année et elle est proche !
La date d'ouverture des précommandes de GTA 6 révélée par erreur ?

Pour pouvoir profiter de Grand Theft Auto VI dès son lancement ou pour assurer sa place sous le sapin, de nombreuses personnes guettent l'ouverture de sa précommande. Si les joueurs ignorent encore si le titre aura droit à plusieurs éditions collector, la version de base du titre le plus attendu est très surveillée. 

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La date de sortie du jeu est connue de tous, et même le directeur de Take-Two a assuré qu'elle ne changerait pas. Malgré tout, les précommandes n'ont pas encore été lancées, que ce soit dans les grandes enseignes, les boutiques spécialisées ou même sur Amazon. Mais une fuite suggère que celles-ci débuteraient dans très peu de temps.

Les précommandes de Grand Theft Auto VI lancées dans quelques jours à peine aux États-Unis ? 

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En effet, l'enseigne américaine Best Buy aurait envoyé des messages pour annoncer l'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI en version physique. Si cette information semble difficile à croire, le créateur de contenus @Frogboyx1Gaming a partagé une capture d'écran du dit-message sur son compte X. Mais le détail le plus intéressant concerne la date d'ouverture de la campagne de précommande. 

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Le mail précise que les joueurs pourront précommander le titre chez Best Buy à partir du 18 mai 2026. Étant un créateur de contenus, Frogboyx1Gaming serait incité à faire la promotion de cette campagne de précommande et recevrait 5 % de commission sur les précommandes enregistrées entre le 18 et le 21 mai prochains. 

D'ailleurs, il n'est pas le seul concerné car d'autres créateurs ont partagé des vidéos sur Reddit montrant le même message dans leur boîte de réception.

L'impatience grandit alors que le troisième trailer du titre est très attendu

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Si ces indices semblent confirmer l'ouverture des précommandes dans les prochains jours, Rockstar n'a pas encore communiqué à ce sujet. Cependant, les fidèles de la franchise sont aux aguets. En effet, ceux-ci ont l'espoir de voir la troisième bande-annonce du titre être mise en ligne dans les prochaines heures. Si ce scénario se produit, la date des précommandes pourrait apparaître dans les dernières secondes et confirmer la fuite de Best Buy.

Best Buy étant une enseigne américaine, les joueurs européens peuvent se demander si la date de précommande sera la même en France, même si elle n'est pas encore officialisée. Mais au vu de l'aura du titre, il est probable que la date retenue soit la même dans l'hexagone. Alors surveillez attentivement les annonces car vous pourrez peut-être réserver GTA 6 très, très bientôt !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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