L'équipe derrière GTA 6 est très nerveuse, et veut que tout soit parfait

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2026 à 17h28
Malgré un engouement planétaire et une présentation impressionnante, l'équipe derrière Grand Theft Auto 6 ressent une pression immense. Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, confie que le studio est nerveux face aux attentes, poussant les développeurs à viser une perfection absolue.
L'équipe derrière GTA 6 est très nerveuse, et veut que tout soit parfait

L'aperçu approfondi de Grand Theft Auto VI a confirmé ce que beaucoup espéraient : Rockstar Games a non seulement répondu aux attentes, mais les a largement dépassées. Toutefois, le studio ne se repose pas sur ses lauriers. Succéder à un titre qui s'est écoulé à plus de 230 millions d'exemplaires à travers le monde représente un défi monumental.

Une pression interne plus forte que les attentes des joueurs

Interrogé par IGN sur cette situation, Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, a d'abord répondu avec humour qu'il n'y avait aucune pression. La réalité est bien sûr tout autre. Le dirigeant explique que l'équipe essaie de ne pas trop y penser, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'innover par rapport à leurs travaux précédents. L'objectif est de faire évoluer la formule tout en conservant une sensation familière pour les fans historiques de la saga.

Si les joueurs du monde entier scrutent la moindre seconde de vidéo, c'est en interne que l'exigence est la plus folle. Le studio s'impose des standards de qualité extrêmement élevés pour s'assurer que chaque détail soit parfait.

C'est une chose difficile. Quelle que soit la pression que nous ressentons de l'extérieur, je ne pense pas qu'elle puisse se comparer à la pression que nous nous mettons en tant qu'équipe. Tout le monde veut que les choses soient parfaites. Nous sommes nerveux. Nerveux, bien sûr, mais aussi excités de voir comment les gens réagissent à cette vidéo et, finalement, au jeu.

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Un monde d'une densité jamais vue

Ce nouveau volet ne se contente pas d'être massif, une habitude pourtant bien ancrée chez Rockstar. Selon Rob Nelson, il s'agit d'un véritable bond en avant à tous les niveaux. La taille de la carte et la profondeur de l'univers sont conçues pour créer un véritable choc visuel et interactif chez les joueurs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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