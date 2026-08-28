GTA 6 bloqué à 30 FPS au lancement, un choix technique qui fait déjà débat

La présentation de GTA 6 a permis de découvrir le jeu en action. Rockstar a confirmé une information technique cruciale : le titre tournera à 30 images par seconde au lancement, sans mode performance prévu dans l'immédiat sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

La très attendue présentation de Grand Theft Auto VI a enfin eu lieu, offrant aux joueurs un regard approfondi sur le monde ouvert titanesque préparé par Rockstar Games. Parmi les nombreuses informations techniques partagées par le studio lors de cet événement un détail majeur concernant la fluidité du jeu a été officialisé. Les images diffusées, capturées directement sur PlayStation 5, tournaient à 30 images par seconde. Rockstar a depuis confirmé que ce sera le standard technique lors de la sortie du jeu, prévue pour le mois de novembre.

Une fluidité verrouillée pour le lancement

Que vous jouiez sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series X, il faudra s'habituer à cette fréquence d'affichage. Les développeurs ont en effet précisé qu'aucun mode performance, permettant généralement d'atteindre les 60 FPS au détriment de la résolution, ne serait proposé dans un premier temps. Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, s'est exprimé à ce sujet auprès du média portugais Flow Games.

Des options supplémentaires pourraient être ajoutées à l'avenir, mais pour le moment, le jeu tournera à 30 FPS.

Cette déclaration confirme que la priorité absolue de l'équipe écossaise reste la fidélité visuelle et la densité de son univers criminel, plutôt que la fluidité extrême. Concernant la PlayStation 5 Pro, aucune annonce spécifique n'a été faite. Au vu des déclarations actuelles, il semble peu probable que la machine de mi-génération de Sony bénéficie d'un traitement de faveur au lancement.

















Les joueurs devront donc se contenter de cette configuration initiale, avant que Rockstar ne propose peut-être une mise à jour pour profiter des 60 FPS. La complexité du moteur physique et la gestion de la foule massive dans les rues de Vice City expliquent très certainement ce choix technique assumé.

Un choix qui ne ravit pas forcément les joueurs, habitués à profiter des 60 FPS sur la PS5 ou la Xbox Series, rendant l'expérience globalement plus sympathique et plaisante.

Dans tous les cas, GTA 6, qui profitera d'une carte gigantesque, sortira le 19 novembre.