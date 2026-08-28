GTA 6 proposera une carte 3 fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2

Rockstar Games vient de confirmer l'ampleur titanesque de Grand Theft Auto 6. Avec une carte annoncée comme trois fois plus vaste que celle de Red Dead Redemption 2, le retour à Vice City promet d'établir un nouveau standard pour les mondes ouverts dans l'industrie du jeu vidéo.

Les récentes révélations autour de Grand Theft Auto VI donnent enfin une idée précise de la taille de son terrain de jeu, et les chiffres donnent le vertige. Selon des informations partagées par des créateurs de contenu ayant pu assister à une présentation exclusive chez Rockstar North, ainsi que des déclarations officielles recueillies par le New York Times, l'État de Leonida repousse toutes les limites connues de la franchise. Rob Nelson, co-directeur du studio, a en effet confirmé que la surface jouable sera trois fois supérieure à celle de Red Dead Redemption 2, un titre pourtant réputé pour son immensité.

Un monde ouvert aux dimensions vertigineuses

Le vidéaste TGG, qui a eu le privilège de découvrir trois heures de jeu dans les locaux de Rockstar, a rapporté des comparaisons frappantes. Selon lui, la carte globale de ce nouveau volet est tout simplement deux fois plus grande que celle de Grand Theft Auto V. Si certains joueurs pensaient que l'épopée d'Arthur Morgan offrait un territoire plus vaste que les péripéties de Trevor, Michael et Franklin, c'est principalement en raison de la vitesse de déplacement et de la densité de la faune.

En termes de superficie pure, Los Santos et ses environs dominaient déjà les débats. Avec ce sixième opus, le studio franchit un cap monumental.

La carte est deux fois plus grande que celle de GTA 5 et trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2. Vice City en elle-même fait deux fois la taille de Los Santos, et Vice City avec sa banlieue est onze fois plus grande que Los Santos et ses environs.

La métropole inspirée de Miami s'annonce comme un véritable monstre urbain. Cette échelle inédite devrait permettre de reproduire fidèlement l'étalement urbain floridien, offrant un terrain de jeu bien plus réaliste et immersif. Fini le sentiment de traverser la ville en quelques minutes, la nouvelle métropole exigera du temps et de la maîtrise pour être explorée de fond en comble.

















La question de la densité et des environnements

Une carte gigantesque n'a d'intérêt que si elle foisonne de vie. Rockstar semble avoir anticipé cette attente en promettant une complexité sans précédent. L'exploration ne se limitera pas à la surface terrestre. Les zones sous-marines, incluant des ports, des récifs coralliens et des épaves à explorer en plongée, occuperont une place majeure, tranchant radicalement avec les océans souvent vides du précédent volet.

Au-delà des gratte-ciel, la nature sauvage de Leonida promet également son lot d'activités, de l'observation des animaux à l'ascension du mont Kalaga. Les développeurs assurent que les environnements extérieurs seront tout sauf plats et sans vie.

Un terrain de jeu pensé pour durer

Avec une telle superficie, Rockstar pose les fondations d'un univers capable d'évoluer pendant une décennie. Les joueurs pourront s'attendre à une multitude de bâtiments ouverts et à des interactions poussées avec des PNJ aux profils variés. Prévu pour le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, Grand Theft Auto 6 s'annonce d'ores et déjà comme le monde ouvert le plus ambitieux jamais conçu.