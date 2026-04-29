GTA 6 : Le patron de Take-Two confirme (encore) la date de sortie

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a récemment pris la parole pour rassurer les joueurs concernant la sortie de Grand Theft Auto 6. Avec une pointe d'humour, il confirme à demi-mot que la date prévue au 19 novembre 2026 est maintenue, balayant ainsi les craintes d'un éventuel report.

L'attente autour du prochain titre de Rockstar Games atteint des sommets inégalés dans l'industrie vidéoludique. Alors que de nouvelles rumeurs de reports surgissent, notamment parce que la campagne marketing n'a toujours pas été lancée, le grand patron de Take-Two Interactive a décidé de clarifier la situation. Lors de la récente conférence Interactive Innovation qui s'est tenue à Las Vegas, Strauss Zelnick a abordé frontalement le sujet de la sortie de Grand Theft Auto 6. L'objectif affiché par l'éditeur est titanesque, mais la confiance semble régner au sein de la direction.

Un dirigeant confiant face aux attentes démesurées de GTA 6

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, la maison mère de Rockstar.

La pression sur les épaules des développeurs de Rockstar Games est immense. Le public réclame un jeu parfait, capable de surpasser le succès monumental de son prédécesseur. Lors de son intervention, Strauss Zelnick a tenu à rappeler l'ambition démesurée du projet, soulignant que l'équipe cherche à créer « le produit de divertissement le plus spectaculaire de l'histoire » (via IGN).

Pour appuyer son propos, le PDG a expliqué que si le studio parvient à relever ce défi colossal et à satisfaire pleinement les joueurs, le succès commercial suivra naturellement. Les récentes fuites concernant le jeu n'ont d'ailleurs en rien entamé la détermination de l'éditeur. Au contraire, elles ont même eu un effet positif inattendu en faisant grimper la valorisation boursière de Take-Two de plus d'un milliard de dollars. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que le monde entier a les yeux rivés sur cette production.

















Le 19 novembre 2026 dans toutes les têtes

Mais la véritable information de cette prise de parole réside dans une phrase prononcée sur le ton de la plaisanterie, mais lourde de sens pour l'industrie. Interrogé sur l'impact de la sortie, le PDG a glissé une remarque qui montre la confiance qu'il a en Rockstar et la date de sortie de sa production.

Je pense que beaucoup de gens vont poser un arrêt maladie le 19 novembre.

Cette déclaration n'a rien d'anodin. En citant explicitement cette date, Strauss Zelnick vient rassurer les investisseurs et la communauté. Il serait en effet suicidaire en termes de communication de faire une telle plaisanterie si un report était sérieusement envisagé en interne. La date du 19 novembre 2026 semble donc gravée dans le marbre pour les équipes dirigeantes, éloignant pour l'instant le spectre d'un nouveau retard qui décevrait des millions de fans.

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L'idée que des milliers de personnes posent un jour de congé ou simulent une maladie pour jouer à un jeu vidéo n'est pas nouvelle. Les lancements majeurs ont toujours provoqué ce genre de comportement. Au Japon, la franchise Dragon Quest sort traditionnellement le week-end pour éviter que les élèves ne sèchent les cours. Pour Grand Theft Auto 6, le phénomène risque de prendre une ampleur inédite à l'échelle mondiale. L'éditeur a d'ailleurs confirmé que la machine marketing allait bientôt se mettre en route, préparant le terrain pour ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du divertissement.

Rendez-vous donc le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace dédié aux commentaires, si vous songez à prendre un ou plusieurs jours de congés pour profiter au mieux de la sortie de GTA 6.