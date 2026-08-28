Voler une voiture dans GTA 6 sera beaucoup plus risqué qu'avant

Fini le vol de bolides d'une simple touche. Dans Grand Theft Auto 6, Rockstar Games revoit entièrement ses mécaniques de conduite et de vol de véhicules pour offrir un réalisme saisissant. Entre outils de piratage et rues étroites, les joueurs devront redoubler d'ingéniosité.

Le vol de voitures est l'essence même de la franchise phare de Rockstar Games, mais le prochain opus promet de bousculer nos habitudes. Dans une récente entrevue accordée à nos confrères d'IGN, Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, a détaillé les nouvelles ambitions de l'équipe de développement de Grand Theft Auto VI. L'objectif est d'apporter une couche de réalisme inédite et transformer une action autrefois banale en un véritable défi tactique.

La fin de la facilité pour les voleurs virtuels

Ce vent de fraîcheur touchera d'abord la conduite en elle-même. Les développeurs ont repensé l'architecture urbaine pour la rendre plus authentique. Selon le co-directeur, l'échelle des environnements a été revue pour offrir des routes plus étroites et une circulation beaucoup plus dense. Cette nouvelle configuration exigera des joueurs une plus grande maîtrise au volant, rendant les courses-poursuites plus intenses et techniques.

















Jusqu'à présent, il suffisait d'appuyer sur une touche pour s'emparer de n'importe quel bolide stationné dans la rue. Cette époque est désormais révolue. Rob Nelson explique que l'équipe souhaitait donner plus de sens aux véhicules et encourager les joueurs à réfléchir avant de passer à l'acte.

Nous avons ajouté des niveaux de stratification aux véhicules. Auparavant, vous pouviez simplement appuyer sur triangle pour voler n'importe quel véhicule. Nous avions le sentiment que cela laissait beaucoup de potentiel de gameplay inexploité en termes de progression et de prise de décision pour les joueurs.

Les véhicules les plus luxueux seront désormais inaccessibles en début de partie. Les joueurs devront progresser dans l'histoire pour débloquer des outils spécifiques permettant de forcer les serrures complexes ou de contourner les systèmes de sécurité électroniques. Néanmoins, les plus impatients pourront toujours opter pour le braquage classique en éjectant directement un conducteur de son siège. Mais cela augmente les chances d'être fiché par la police.

Une technologie de pointe contre les criminels

Pour contrer les voleurs, les habitants de Vice City ont investi dans la sécurité. Certaines voitures haut de gamme seront équipées de systèmes antivol sophistiqués, incluant des traceurs GPS capables d'alerter immédiatement les forces de l'ordre. Pour éviter de finir derrière les barreaux, les joueurs auront accès à une nouvelle application sur leur smartphone en jeu, baptisée Waink.

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Cette application s'annonce comme l'outil indispensable du parfait criminel. En scannant un véhicule, elle révélera de précieuses informations : présence d'une alarme, d'un traceur GPS, ou encore la valeur de revente de la voiture dans les garages clandestins. Elle indiquera également le matériel requis pour le vol, allant du simple outil de crochetage au cloneur de clés électronique.

Par exemple, l'application me dit que cette voiture est verrouillée, qu'elle a une alarme et aucun traceur. Elle m'indique aussi combien elle vaut si je l'emmène dans un Pay n' Spray ou chez un receleur spécialisé, et combien cela me coûterait de l'enregistrer pour moi-même.

Toutes ces nouveautés promettent de métamorphoser l'expérience de jeu. Grand Theft Auto 6 est attendu pour le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, promettant de redéfinir les standards du monde ouvert.