GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia ne sera pas obligatoire, vos choix changeront tout

Depuis le premier trailer de GTA 6, tout le monde pensait incarner un couple fusionnel. Pourtant, les récentes révélations de Rockstar bousculent nos certitudes. La romance entre Jason et Lucia ne sera pas imposée par le scénario, mais dépendra entièrement de vos actions et de votre investissement.

Depuis la diffusion de la toute première bande-annonce de Grand Theft Auto VI à la fin de l'année 2023, la communauté était convaincue d'une chose : le sixième opus de la saga mettrait en scène un couple d'amoureux. Les images de Jason et Lucia, complices et enlacés, laissaient présager une aventure romantique au cœur du crime. Cependant, les récentes prises en main du jeu par certains privilégiés viennent de dévoiler une réalité bien différente et beaucoup plus complexe. La romance ne sera pas une obligation narrative.

Une relation amoureuse totalement optionnelle

Si la dynamique inspirée du célèbre duo de criminels américains Bonnie & Clyde semble évidente, elle n'est en rien une garantie. Selon les informations partagées par Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, à IGN, c'est le joueur qui décidera de la nature de la relation liant les deux protagonistes. À la fin de l'aventure, Jason et Lucia pourront être des amants passionnés ou de simples partenaires de braquage.

Tout reposera sur un système d'affinité dynamique, particulièrement poussé. Pour voir naître une romance, il faudra s'investir au quotidien. Passer du temps ensemble lors d'activités annexes sera crucial. Le jeu proposera par exemple d'aller au zoo, de faire de la plongée sous-marine, du kayak ou encore du parachutisme à deux. Bien entendu, réussir des braquages en duo renforcera également ces liens. À l'inverse, ignorer les messages de son partenaire ou se montrer distant aura des conséquences néfastes sur l'entente du duo.

















Des conséquences narratives inédites pour la franchise

Cette mécanique d'affinité ne devrait pas offrir d'avantages majeurs en termes de jouabilité pure, mais elle modifiera subtilement l'expérience. Des petits détails visuels changeront selon l'état de votre relation, comme le fait de voir les personnages se tenir la main en sortant d'une boutique.

C'est une nouveauté pour la série, cette idée que vos actions ont un sens quant à la façon dont vous traitez votre partenaire ou à votre degré de violence.

Ces choix auront un impact direct sur le déroulement de l'histoire et pourraient même mener à des fins différentes, bien que ce dernier point n'ait pas été confirmé par Rockstar. Le thème central du jeu interroge la capacité de l'amour à survivre à la tempête, un message déjà subtilement glissé dans la première bande-annonce avec la chanson de Tom Petty.

Un monde gigantesque aux possibilités infinies

Au-delà de cette romance optionnelle, les récentes informations confirment l'ambition démesurée du titre. La carte s'annonce trois fois plus vaste que celle du précédent chef-d'œuvre du studio, Red Dead Redemption 2, offrant un terrain de jeu monumental.

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Les joueurs retrouveront également le célèbre système de recherche à six étoiles, promettant des courses-poursuites d'une intensité folle avec les forces de l'ordre, bien que le vol de voitures soit plus difficile. Enfin, détail qui a son importance pour de nombreux amateurs d'immersion, il sera tout à fait possible de caresser les chiens croisés dans les rues de Vice City. Le rendez-vous est fixé au 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series.