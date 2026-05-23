GTA 6 possède déjà un avis, et personne ne sait qui c'est

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mai 2026 à 10h00
Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI approche à grands pas, l'impatience des joueurs se fait ressentir. Preuve en est, une première critique du jeu vient d'apparaître sur la boutique Xbox.
GTA 6 possède déjà un avis, et personne ne sait qui c'est

L'industrie du jeu vidéo retient son souffle à mesure que l'automne se profile. La sortie de Grand Theft Auto VI est devenue un événement d'une telle ampleur qu'il est difficile de mesurer l'impact réel qu'aura son lancement. La date d'arrivée, actuellement programmée pour le mois de novembre, signifie que le jeu n'a jamais été aussi proche. Cette réalité commence véritablement à s'imposer aux millions de passionnés qui désespèrent de pouvoir enfin lancer le titre.

Une sortie toujours maintenue pour la fin de l'année

Lors du récent bilan financier de Take-Two, les nouvelles se sont voulues rassurantes. Le président de l'entreprise, Strauss Zelnick, a confirmé (encore une fois) que Rockstar est toujours en bonne voie pour livrer le jeu avant la fin de l'année civile. Bien qu'un léger report de quelques semaines reste techniquement possible dans cette industrie imprévisible, l'époque des retards massifs de six mois ou plus semble désormais révolue pour ce projet titanesque.

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La machine promotionnelle suit son cours avec une précision chirurgicale, et la campagne marketing devrait d'ailleurs débuter fin juin. Les investisseurs sont rassurés, et le calendrier de développement paraît respecté. Cependant, une chose qui n'est certainement pas encore arrivée est la possibilité pour le grand public de tester le jeu. Personne en dehors des studios de développement n'a pu poser les mains sur la manette pour se forger une véritable opinion. Pourtant, cela n'a pas empêché au moins un internaute de rendre son verdict de manière tout à fait prématurée.

Une première évaluation fantôme sur la boutique Xbox

Sur les forums de Reddit, un utilisateur a récemment partagé une capture d'écran pour le moins surprenante provenant de la page officielle de la boutique Xbox dédiée au jeu. Sur cette image, on peut clairement voir que quelqu'un a effrontément attribué la note maximale de cinq étoiles au titre, et ce, sans évidemment y avoir joué une seule seconde. Bien qu'il s'agisse très clairement d'une faille technique amusante que quelqu'un a réussi à exploiter, cet individu n'était manifestement pas le premier, ni le dernier, à tenter l'expérience.

J'ai essayé de laisser un avis via le site web à plusieurs reprises, cela disait toujours échec du téléchargement, mais peut-être que quelqu'un a réussi à passer.

D'autres internautes ont réagi avec humour, affirmant qu'un certain John Rockstar devait être le coupable de cette manipulation. Aussi amusante que soit cette évaluation individuelle publiée si longtemps avant le lancement, elle reflète surtout une réalité palpable. Chaque fait et geste du studio est scruté, pour tenter de trouver le moindre indice. Mais pour une troisième bande-annonce, ou tout autre information, il faudra patienter, encore un peu.

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GTA 6 arrivera le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. La version PC arrivera plus tard, tout comme le mode Online.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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obama (invité) Le 24/05/2026 à 14:27

Ça montre surtout à quel point GTA 6 est scruté dans les moindres détails 😅

Un simple avis fantôme sur le store Xbox devient direct un sujet, alors que personne n’a évidemment touché au jeu.

Le vrai cap à surveiller maintenant, c’est surtout la vraie phase marketing et les précommandes, parce que là on aura enfin du concret. https://gta6guide.fr/

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Hercute (invité) Le 24/05/2026 à 10:18

C'est moi qui l'ai mis