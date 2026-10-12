Le pirate de GTA 6 pose un ultimatum à Rockstar, la fin du jeu pourrait se retrouver sur la Toile

Rockstar fait face à une crise majeure. À quelques semaines de la sortie de GTA 6, un pirate menace de publier l'intégralité du jeu en ligne. Pour éviter ce désastre, Take-Two se voit imposer un ultimatum inattendu mêlant cryptomonnaie et retour au format physique.

Rockstar traverse une période particulièrement difficile. Depuis près de deux mois, le studio assiste impuissant à la diffusion de nombreux extraits de Grand Theft Auto VI sur internet. Des missions, des données de la carte et des séquences embarrassantes ont fait le tour de la toile sans que l'éditeur ne parvienne à endiguer le phénomène. Cette semaine, le responsable de ces fuites vient de franchir une nouvelle étape.

Un ultimatum improbable adressé à Take-Two

Le pirate, connu sous le pseudonyme CyberLeek, affirme désormais qu'il publiera la version complète du jeu. Il ne s'agit plus de simples extraits vidéo, mais bien du mode histoire dans son intégralité, jouable jusqu'au générique de fin. Le lancement de GTA 6 étant toujours prévu pour le 19 novembre, Rockstar dispose de moins de six semaines pour éviter une catastrophe industrielle.

Le message publié par le pirate expose deux scénarios. Si la cryptomonnaie créée par CyberLeek atteint une capitalisation boursière de trente millions de dollars, la version complète du jeu sera diffusée. En revanche, si Take-Two s'engage à produire des disques physiques et présente des excuses publiques, la fuite n'aura pas lieu.

Voici le marché, clair et net. Si la cryptomonnaie atteint les trente millions, la version fuite avec le mode histoire complet, jusqu'au générique. Take-Two a une seule porte de sortie : des disques physiques et des excuses publiques.

















Une fausse croisade pour la préservation du jeu vidéo

CyberLeek se présente depuis le début comme un défenseur des droits des consommateurs. Son manifeste dénonçait l'absence de disques physiques pour GTA 6 et la suppression de jeux numériques légitimement achetés par les joueurs. Ces revendications trouvent un écho certain auprès de la communauté, mais la méthode pose un grave problème éthique.

Il est en effet difficile de prendre cette cause au sérieux lorsque chaque étape du piratage est conditionnée par une cryptomonnaie. Les spectateurs doivent payer pour voter sur le contenu des prochaines fuites. Le motif officiel est la préservation du jeu vidéo, mais le mécanisme réel consiste surtout à enrichir les pirates. L'organisation Stop Killing Games a d'ailleurs condamné ces actions, jugeant inacceptable l'utilisation de moyens illégaux.

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Le spectre d'un scénario catastrophe

La grande question reste de savoir si CyberLeek possède réellement le jeu complet. Les extraits précédents montraient une version de développement authentique, et le pirate propose même de diffuser des scènes spécifiques sur demande pour prouver ses dires. Cependant, tout laisse penser que ces extraits sont issus d'une version inachevée.

Si cette version complète venait à fuiter, Une grande partie de la communauté n'y prêterait pas attention, mais le véritable danger serait la prolifération des spoilers. Une fois le jeu terminé, la fin de l'histoire se retrouvera inévitablement sur tous les réseaux sociaux. Et l'effet de surprise sera gâché, comme ce fut le cas à plusieurs reprises ces dernières années, avec le triste exemple de The Last of Us: Part II en 2020.

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Espérons que tout se passe pour le mieux d'ici à la sortie de GTA 6, le 19 novembre, et qu'aucun leak ne vienne gâcher la fête.