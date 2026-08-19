Stop Killing Games se désolidarise du leak de GTA 6, et appelle à ne pas utiliser de moyens illégaux pour se faire entendre

Alors que Grand Theft Auto 6 subit une nouvelle fuite majeure à quelques jours de sa présentation, le collectif Stop Killing Games condamne fermement ce piratage. L'association de défense des joueurs dénonce une manipulation financière et refuse d'être associée à ces méthodes illégales qui pénalisent les développeurs.

Le spectre des fuites frappe à nouveau le studio Rockstar Games. À quelques jours seulement de la diffusion très attendue d'un nouvel aperçu officiel de Grand Theft Auto VI sur Netflix, de multiples vidéos volées ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Si l'éditeur Take-Two Interactive a rapidement réagi en multipliant les requêtes de suppression pour droits d'auteur, confirmant à demi-mot la véracité des images, c'est surtout la justification de cet acte qui fait réagir l'industrie. Le groupe de pirates, baptisé Cyberleek, prétend agir pour la défense du format physique et la préservation du jeu vidéo, ciblant la prétendue absence de version disque pour le futur blockbuster.

Une condamnation ferme des méthodes illégales

Face à cette tentative de récupération d'un combat légitime, le mouvement Stop Killing Games a tenu à clarifier sa position. Cette initiative, qui lutte activement contre la disparition programmée des œuvres vidéoludiques et la fin des éditions physiques, refuse catégoriquement toute association avec les auteurs de ce piratage. Pour le collectif, la fin ne justifie en aucun cas les moyens, surtout lorsque ces derniers enfreignent la loi et portent préjudice au travail de milliers de créateurs.

Dans un communiqué officiel, l'organisation de défense des consommateurs a tenu à exprimer son soutien aux équipes de développement, véritables victimes collatérales de ces attaques informatiques à répétition.

User de moyens illégaux pour faire passer un message est inacceptable et ne contribue en rien à protéger notre droit de continuer à utiliser ce pour quoi nous avons payé. Peu importe à quel point vous désapprouvez les décisions de la direction supérieure de ces entreprises, il y a encore des milliers de développeurs qui ont travaillé dur sur ce projet et ce sont eux qui sont les plus touchés.

















L'appât du gain caché derrière de fausses convictions

Au-delà de la méthode, Stop Killing Games pointe du doigt les véritables motivations des pirates. Loin d'être des militants altruistes, les membres de Cyberleek profitent de l'attention générée par les images volées de Grand Theft Auto 6 pour promouvoir une cryptomonnaie. En intégrant des liens et des codes QR aux vidéos diffusées, le groupe tente de soutirer de l'argent aux internautes crédules.

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Le mouvement de préservation appelle donc la communauté à la plus grande vigilance et demande de ne financer en aucun cas ces activités illicites. Il rappelle également que les conséquences judiciaires pour ce type de délit sont extrêmement lourdes, prenant pour exemple le responsable des fuites de 2022 qui a été condamné à un placement en hôpital psychiatrique à durée indéterminée.

Canalisez cette frustration dans quelque chose de constructif à la place. Ce genre d'acte est destructeur et n'aide personne, pire, il risque de ternir la réputation de nos communautés et nos chances de provoquer un changement.

Alors que Rockstar Games et sa maison mère maintiennent le silence face à cette nouvelle épreuve, la communauté est invitée à patienter jusqu'à la présentation officielle, dans une poignée de jours. Une façon de respecter le travail colossal abattu par les créateurs du jeu, tout en menant les combats pour la préservation du média sur un terrain légal et véritablement constructif.

Dans tous les cas, la sortie de GTA 6 est prévue pour le 19 novembre 2026.