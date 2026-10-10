GTA 6 : Rockstar lance une vaste collection de vêtements et objets dérivés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 octobre 2026 à 16h00
Alors que l'actualité de Grand Theft Auto 6 est remplie depuis pas mal de temps, Rockstar Games a mis à jour sa boutique officielle. Fini l'édition collector hors de prix, les fans peuvent désormais s'offrir une multitude de vêtements et d'objets dérivés vendus à l'unité.
GTA 6 : Rockstar lance une vaste collection de vêtements et objets dérivés

Entre deux informations concernant Grand Theft Auto VI, Rockstar Games a profité de son traditionnel jeudi pour mettre à jour sa boutique officielle, et dévoilé certaines choses à ses joueurs. Si vous aviez été rebutés par le prix exorbitant de l'édition collector dépourvue du jeu, réjouissez-vous. Le studio étoilé vient de rendre accessible une vaste gamme de produits dérivés Grand Theft Auto 6, permettant de se faire plaisir sans se ruiner.

Une stratégie commerciale bien rodée

Il y a quelques semaines, une fuite laissait entendre que les objets inclus dans la fameuse édition collector à 400 euros seraient également vendus séparément. Lors de l'annonce officielle de ce coffret, la déception fut grande en constatant que ce n'était pas le cas. Il semblerait que Rockstar Games ait simplement cherché à maximiser les ventes de sa boîte onéreuse avant de finalement proposer son contenu à l'unité.

Désormais, la boutique regorge de vêtements et d'accessoires aux couleurs du titre le plus attendu de la décennie.

Des vêtements pour tous les goûts

La vedette de ce nouvel arrivage est sans conteste la collection de t-shirts. Au nombre de dix, ils arborent fièrement les logos de la franchise ou du studio, déclinés dans diverses teintes. Les développeurs ont évité d'utiliser des marques fictives de l'état de Leonida, le public n'y étant pas encore familiarisé.

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La pièce maîtresse reste un t-shirt rendant hommage à la jaquette originale du premier opus nous ayant fait découvrir cette ville emblématique il y a près de vingt-cinq ans. On y retrouve également des motifs mettant en scène l'alligator Macca ou des paysages typiques de la région.

La liste des objets disponibles

Pour vous aider à faire votre choix, voici un récapitulatif des articles actuellement proposés via la boutique officielle de GTA 6 :

  • Dix t-shirts variés comprenant des logos Rockstar, des paysages locaux et un hommage rétro.
  • Six casquettes réparties entre le logo du studio et le chiffre romain du nouveau volet, actuellement en attente de disponibilité.
  • Des sacs en toile déclinés en bleu et rose, floqués du célèbre logo.
  • Une pince à billets gravée avec le logo classique de la ville floridienne.
  • Un briquet Zippo officiel métallisé.
  • Un porte-clés exclusif.
  • Deux lots d'autocollants, représentant les articles les plus abordables du catalogue.

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La plupart de ces objets sont d'ores est déjà disponibles, et peuvent être commandés en France. Il faudra toutefois s'acquitter de frais de port, à moins d'atteindre une certaine somme. Sinon, GTA 6 arrivera, quant à lui, le 19 novembre 2026.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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