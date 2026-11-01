Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 novembre 2026 à 10h30
Envie de savoir ce que vous réserve le mois de novembre 2026 en termes d'avantures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.
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Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois de novembre 2026 vont être moins chargées en termes de sorties de jeux vidéo que ces derniers temps. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.

Si cela est le cas, sachez que nous vous partageons le calendrier des sorties jeux vidéo de novembre 2026 dans ce qui suit, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et que vous prépariez au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026

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Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de novembre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées afin que vous ayez toutes les informations clés en main.

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Grâce au listing ci-après et comme vous le savez probablement déjà, le mois de novembre 2026 marque l'arrivée du (très) très attendu Grand Theft Auto VI. Or, avant cela, les joueurs et les joueuses étant sur Nintendo Switch 2 pourront se lancer dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sans oublier, la sortie en accès anticipé de Loftia, ou bien encore le lancement de World of Warcraft Forever.

Jeu
 Date de sortie Plateformes
Loftia (accès anticipé) 3 novembre PC
Zero Parades : For Dead Spies 3 novembre PS5, Xbox Series, Switch 2
Godzilla : Dstroy All Monsters Melee Remastered 3 novembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Lightyear Frontier (version 1.0) 4 novembre Xbox Series, PC
World of Warcraft Forever 5 novembre PC
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 5 novembre Switch 2
Marvel's Guardians of the Galaxy
 5 novembre Switch 2
Where the Seeds Fall
 5 novembre PS5, PC, Switch 2
Stellar Blade 6 novembre Switch 2
Warhammer Survivors 10 novembre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Shrek 2 Remastered 10 novembre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Football Manager 27 10 novembre PS5, Xbox Series, PC, iOS, Android
Metaphor ReFantazio 12 novembre Switch 2
Pikmin 4 12 novembre Switch 2
UnderMine 13 novembre PC
Grand Theft Auto VI 19 novembre PS5, Xbox Series

Miniature vidéo

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de novembre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir tous ces nouveaux titres.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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