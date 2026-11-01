Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois de novembre 2026 vont être moins chargées en termes de sorties de jeux vidéo que ces derniers temps. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.
Si cela est le cas, sachez que nous vous partageons le calendrier des sorties jeux vidéo de novembre 2026 dans ce qui suit, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et que vous prépariez au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026
Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de novembre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées afin que vous ayez toutes les informations clés en main.
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Grâce au listing ci-après et comme vous le savez probablement déjà, le mois de novembre 2026 marque l'arrivée du (très) très attendu Grand Theft Auto VI. Or, avant cela, les joueurs et les joueuses étant sur Nintendo Switch 2 pourront se lancer dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sans oublier, la sortie en accès anticipé de Loftia, ou bien encore le lancement de World of Warcraft Forever.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateformes
|Loftia (accès anticipé)
|3 novembre
|PC
|Zero Parades : For Dead Spies
|3 novembre
|PS5, Xbox Series, Switch 2
|Godzilla : Dstroy All Monsters Melee Remastered
|3 novembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Lightyear Frontier (version 1.0)
|4 novembre
|Xbox Series, PC
|World of Warcraft Forever
|5 novembre
|PC
|
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
|5 novembre
|Switch 2
|
Marvel's Guardians of the Galaxy
|5 novembre
|Switch 2
|
Where the Seeds Fall
|5 novembre
|PS5, PC, Switch 2
|Stellar Blade
|6 novembre
|Switch 2
|Warhammer Survivors
|10 novembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Shrek 2 Remastered
|10 novembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Football Manager 27
|10 novembre
|PS5, Xbox Series, PC, iOS, Android
|Metaphor ReFantazio
|12 novembre
|Switch 2
|Pikmin 4
|12 novembre
|Switch 2
|UnderMine
|13 novembre
|PC
|Grand Theft Auto VI
|19 novembre
|PS5, Xbox Series
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de novembre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir tous ces nouveaux titres.
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