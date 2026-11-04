Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 15h26
Alors que la sortie de GTA 6 approche, il ne cesse d'alimenter les débats, aussi sérieux que farfelus. C'est le cas d'un expert financier qui affirme que dépenser les 80 ou 100 € pour le prochain titre de Rockstar pourrait paradoxalement vous faire économiser plusieurs milliers d'euros sur le long terme en remplaçant vos onéreuses sorties nocturnes.
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Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique

L'attente touche à sa fin pour les millions de fans de Rockstar Games. Avec l'arrivée imminente de Grand Theft Auto VI sur PS5 et Xbox Series, la question du budget se pose inévitablement. Le jeu sera proposé à un tarif de 80 € pour sa version de base, et 100 € pour sa version Ultime. Une somme conséquente qui fait grincer des dents, mais qui cacherait en réalité une véritable opportunité financière selon certains experts, même si l'explication reste bancale.

Le calcul étonnant d'un millionnaire britannique

Mark Tilbury, entrepreneur et créateur de contenu spécialisé dans la finance, a récemment enflammé les réseaux sociaux avec une théorie pour le moins originale. Selon lui, faire l'acquisition de ce nouveau mastodonte vidéoludique serait un investissement particulièrement judicieux. Son raisonnement repose sur le rapport entre le coût d'achat et la durée de vie colossale offerte par GTA 6. L'expert prend pour base l'édition la plus onéreuse et la divise par le temps de jeu estimé.

Rockstar Games a déjà laissé entendre que la trame principale nécessitera environ 80h pour être complétée. En s'en tenant uniquement à cette histoire, le coût de revient s'établit à un peu plus d'un euro par heure de divertissement. Cependant, la véritable force des productions du studio réside dans leur monde ouvert. En explorant chaque recoin de l'État de Leonida et en participant aux innombrables activités annexes, le temps de jeu peut facilement doubler, voire tripler, faisant chuter le coût horaire à quelques centimes.

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Des soirées virtuelles plus rentables que la réalité

C'est ici que la démonstration de l'expert prend « tout son sens ». Il part du principe qu'un joueur moyen s'immergera dans cet univers par sessions de quatre heures. Une exploration complète d'environ deux cents heures représenterait donc cinquante soirées passées manette en main.

Si vous restez chez vous pour jouer au lieu de sortir dépenser cent euros au restaurant ou en boîte de nuit, le calcul est vite fait.

En remplaçant cinquante sorties nocturnes par des sessions de jeu dans les rues virtuelles de Vice City, l'économie réalisée atteindrait la somme vertigineuse de cinq mille euros. Bien que cette démonstration soit teintée d'humour et repose sur des habitudes de consommation qui ne s'appliquent pas à tous, elle souligne une réalité tangible. Le jeu vidéo reste l'un des loisirs offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché, capable de se substituer à d'autres activités sociales bien plus coûteuses. À condition effectivement que la durée de vie dépasse les quelques heures, si le produit en question est vendu plein pot. 

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Un lancement qui bouscule l'économie réelle

L'impact économique de cette sortie historique ne s'arrête d'ailleurs pas aux finances personnelles des joueurs. L'engouement est tel que le gouvernement australien a dû publier des recommandations pour encadrer les demandes de congés de ses citoyens le jour du lancement.

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En parallèle, la ville de Miami s'apprête à recevoir trois millions de dollars de la part de l'éditeur pour des campagnes promotionnelles, et ce malgré les réticences de certains élus locaux craignant pour l'image de leur municipalité. Une preuve supplémentaire que ce nouveau volet dépasse largement le simple cadre du divertissement interactif.

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