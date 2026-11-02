« Avoir votre vie en jeu » : Rockstar assume la liberté hallucinante promise par GTA 6

Rockstar Games promet une immersion sans précédent pour GTA 6. Entre la gestion du sommeil, les trajets en bus et le plein d'essence, le studio souhaite offrir une véritable seconde vie aux joueurs, tout en veillant à ne pas imposer un réalisme trop punitif.

Grand Theft Auto VI est, sans conteste, le jeu le plus attendu de cette décennie, et promet d'exploser les compteurs lors de sa sortie, d'ici quelques jours. Entre des graphismes qui semblent très prometteurs, une ambiance folle et un gameplay encore plus poussé, le titre proposera une immersion sans pareille, et devrait offrir aux joueurs qui se plonge dedans une expérience unique. C'est en tout cas ce que laissent penser les différentes interviews données par Rockstar, dont la dernière en date, évoquant notamment la liberté des joueurs et le fait qu'ils puissent faire exactement ce qu'ils veulent, même vivre une deuxième vie.

Une approche proche du jeu de rôle

Même si ce Grand Theft Auto VI ne proposera pas de système de niveaux ou de butin typique des jeux de rôle traditionnels, il s'en rapproche plus que jamais dans sa façon de voir les choses. Les joueurs auront un contrôle quasi total sur la manière d'incarner Lucia et Jason. Il sera par exemple possible de tisser des liens sociaux, de s'entraîner à la salle de sport, de maintenir un cycle de sommeil régulier et de subir les conséquences directes de ses actes.

Aaron Garbutt, responsable du développement, a partagé sa vision auprès du magazine Edge en soulignant l'étendue des possibilités offertes.

Vous pouvez vraiment faire du jeu ce que vous voulez sur le moment, que ce soit une expérience de jeu de rôle où vous achetez des cigarettes et de la bière au magasin et prenez le train pour la journée, ou bien aller en boîte de nuit. Vous pouvez avoir votre vie dans le jeu.

















Un réalisme qui s'adapte au joueur

Avec la volonté de faire de ce titre le plus réaliste de la franchise, la quantité de paramètres à gérer peut sembler écrasante. Voler une voiture ne sera plus aussi simple que par le passé, et échapper à la police demandera bien plus que de simplement rester caché quelques minutes. Il faudra même penser à faire le plein de carburant des véhicules.

Toutefois, Rockstar a conscience des limites de cette approche. Rob Nelson, codirecteur du studio, a tenu à rassurer la communauté sur l'équilibre des mécaniques de jeu.

Vous ne voulez pas avoir l'impression d'imposer des choses au joueur pour qu'il les rejette ensuite. Il s'agit plutôt d'essayer de laisser les gens s'orienter vers la façon dont ils veulent jouer.

Cette philosophie rejoint les récents propos de Rupert Humphries, vice-président senior de la narration, qui expliquait chercher un compromis entre le réalisme au service de l'immersion et ce qui reste pratique et amusant pour l'utilisateur. Pour celles et ceux qui apprécient cette profondeur, les options s'annoncent vertigineuses. Phil Hooker, directeur de la technologie, a d'ailleurs confié avoir mémorisé tous les itinéraires des bus du jeu, préférant utiliser les transports en commun plutôt que de conduire.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain, sur PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions sont disponibles, permettant de récupérer diverses récompenses en jeu. Pour ce qui est de sa sortie sur PC, il faudra attendre, a minima, le début de l'année 2027.