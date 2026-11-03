GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 novembre 2026 à 17h31
Voilà, l'attente touche à sa fin pour des millions de joueurs, mais aussi pour Rockstar Games. À quelques jours de la sortie officielle de Grand Theft Auto VI, le studio a confirmé les dates du prétéléchargement et le poids final colossal du jeu.
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GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement

La sortie événement de Grand Theft Auto VI approche à grands pas. Prévu pour le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, le titre de Rockstar Games cristallise toutes les attentes. Pour éviter la saturation des serveurs le jour du lancement, l'éditeur américain a décidé d'avancer la date du prétéléchargement pour les joueurs ayant opté pour la version numérique.

Un poids titanesque qui va exiger de faire le ménage

La rumeur circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, elle est désormais officielle. Le fichier d'installation de Grand Theft Auto VI nécessitera jusqu'à 212 Go d'espace libre sur votre disque dur. Un chiffre vertigineux qui obligera sans doute de nombreux possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series à supprimer plusieurs jeux pour faire de la place.

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Rockstar Games a tenu à préciser la situation via un communiqué officiel.

Le fichier de pré-téléchargement nécessitera jusqu'à 212 gigaoctets selon votre appareil, assurez-vous donc de disposer d'un espace suffisant pour commencer le téléchargement dès que possible.

Il est important de noter que le poids final pourrait légèrement varier entre la machine de Sony et celle de Microsoft. Les joueurs devront donc se préparer en conséquence pour ne pas être pris au dépourvu lors de l'activation du téléchargement.

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Des dates avancées pour les versions numériques

Alors que les premières confirmations de commande affichaient une date fixée au 12 novembre pour préinstaller GTA 6, Rockstar Games a décidé d'offrir deux jours supplémentaires aux acheteurs de la version dématérialisée. Le coup d'envoi sera donc donné le 10 novembre. Cela permettra d'alléger très légèrement les serveurs.

Cependant, le déploiement ne se fera pas de la même manière selon votre plateforme de prédilection. Sur PlayStation 5, le téléchargement débutera à minuit, heure locale. Les joueurs Xbox Series devront quant à eux se caler sur une heure globale, fixée à minuit selon le fuseau horaire de Greenwich. Les adeptes du format physique contenant un code de téléchargement devront pour leur part patienter jusqu'au 12 novembre pour lancer l'installation.

Des bonus pour célébrer le retour à Leonida

Pour accompagner cette dernière ligne droite avant le lancement ce 19 novembre, le studio a également annoncé quelques surprises pour sa communauté. Les joueurs pourront récupérer gratuitement une version numérique de la carte de Leonida et de l'illustration principale du jeu dès le jour de la sortie.

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Une déclinaison physique de ce poster double face sera également proposée sur la boutique officielle de l'éditeur peu après le lancement. Elle sera affichée au prix symbolique d'un dollar, ou offerte pour tout autre achat sur la plateforme. Une belle initiative qui permettra aux passionnés de décorer leur intérieur aux couleurs de Vice City tout en patientant pendant la longue installation du jeu.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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