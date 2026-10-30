Un système de transport en commun ultra réaliste confirmé pour GTA 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 15h40
Attendu comme le messie, Grand Theft Auto 6 continue de dévoiler ses secrets. Rockstar Games pousse le réalisme à un niveau inédit en intégrant un système de transports en commun entièrement fonctionnel, promettant de transformer radicalement nos déplacements dans Leonida.
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Un système de transport en commun ultra réaliste confirmé pour GTA 6

Alors que la date du 19 novembre approche à grands pas, Grand Theft Auto VI s'impose sans conteste comme la sortie la plus scrutée de l'histoire du jeu vidéo. Les développeurs de Rockstar Games semblent avoir redoublé d'efforts pour rendre l'état de Leonida plus vivant et crédible que jamais. Parmi les nombreuses améliorations techniques et de gameplay, la dernière révélation risque de surprendre les habitués de la franchise. Le jeu intégrera en effet un réseau de transports en commun complet et parfaitement opérationnel, incluant des bus et des trains.

Une obsession pour le réalisme

Dans une longue interview exclusive accordée au magazine Edge et relayée par Games Radar, Phil Hooker, directeur du développement chez Rockstar, s'est confié sur cette fonctionnalité inattendue. Il explique avoir développé une véritable fascination pour ce système de transport au cours du développement.

Je suis obsédé par l'idée de m'assurer qu'ils arrivent toujours à l'heure. Ainsi, n'importe où en plein milieu d'une partie, je me dis : d'accord, nous allons prendre le bus pour aller là où nous voulons. J'ai mémorisé tous les itinéraires.

Cette déclaration souligne le niveau de détail maniaque que le studio a insufflé dans la création de son univers. Contrairement aux précédents opus où les transports étaient souvent des éléments de décor ou des véhicules basiques à voler, GTA 6 promet une véritable simulation de la vie urbaine.

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Si les bus et les trains ne sont pas totalement étrangers à la série, leur utilisation était jusqu'ici très limitée. Dans Grand Theft Auto V, le train se résumait à une navette indestructible tournant en boucle sur la carte, tandis que les bus ne pouvaient être utilisés que si le joueur décidait de braquer le chauffeur. Il était alors impossible de s'asseoir paisiblement à l'arrière pour profiter du paysage.

De nouvelles opportunités de gameplay

L'intégration d'un tel réseau soulève de nombreuses questions passionnantes quant aux mécaniques de jeu. Les joueurs se demandent déjà si ces bus et trains constitueront un moyen d'évasion fiable après avoir commis un braquage ou échappé aux forces de l'ordre. De plus, connaissant le penchant de Rockstar pour la satire et le réalisme, il n'est pas exclu que ces transports subissent des retards aléatoires ou des pannes, ajoutant une couche d'imprévu à vos trajets.

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Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité confirme la volonté du studio de faire de ce sixième volet une expérience de simulation urbaine absolue. Reste à voir si les joueurs délaisseront leurs bolides surpuissants pour prendre sagement un ticket de bus lors de la sortie du jeu, le 19 novembre.

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