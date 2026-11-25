À peine sorti, Grand Theft Auto 6 dévoile déjà ses secrets les plus fous. Un joueur a découvert un mystère complexe permettant de voyager dans le temps pour retrouver le Vice City de 2002. Voici comment débloquer cet hommage et obtenir des récompenses mythiques.

Sans grande surprise, l'immense carte de Leonida cache de nombreux mystères, et les millions de joueurs de Grand Theft Auto VI tentent de les percer. Le dernier en date est très probablement l'un des plus beaux, en brisant les frontières du temps pour faire revivre un classique de l'ère de la PlayStation 2.

Un voyage dans le temps inattendu

Le monde ouvert de Leonida regorge de mystères, mais celui découvert par le créateur de contenu Memeio surpasse toutes les attentes. Quelques jours seulement après le lancement, la communauté a percé à jour un secret d'une grande envergure.

En suivant une série d'indices cryptiques, il est possible d'ouvrir un véritable portail temporel. Ce passage secret transporte littéralement le protagoniste Jason dans une version rétro de Vice City, reproduisant fidèlement les graphismes de l'époque avec un filtre cathodique, des modèles en basse résolution et des environnements géométriques simplistes.

















Une énigme basée sur la nostalgie

Pour accéder à cette séquence hallucinante, les joueurs doivent accomplir un parcours du combattant à travers toute la carte. Tout commence à la tour radio de Key Lento, près de la planque de Jason, où des indices sonores et visuels rappellent le jeu classique de 2002. La quête exige ensuite de visiter douze sous-stations électriques réparties dans l'État de Leonida. À chaque arrêt, il faut manipuler des leviers et des boutons dans un ordre précis. Fait notable, les lettres associées à ces manipulations forment la phrase « life is passing me by », une référence directe à un code de triche du jeu original qui accélérait le temps.

I discovered this GTA 6 easter egg about 3 days ago, here it is in video form, I think I'm the first person to ever crack this code in the world so enjoy! #GTA6 https://t.co/vTORjUlYNi — Memeio (@MemeioYT) November 23, 2026

Une fois la séquence correctement effectuée sans jamais utiliser le voyage rapide, le joueur reçoit un message mystérieux l'invitant à se rendre au réacteur numéro deux de la centrale électrique Turtle Head entre 19 heures et 6 heures du matin. C'est là que la magie opère et que le portail apparaît enfin.

Le retour d'un personnage culte

En franchissant cette faille temporelle, l'immersion dans le passé est totale. Le club résonne au son du tube des années 80 « Everybody Have Fun Tonight » du groupe Wang Chung. Plus surprenant encore, les joueurs y retrouvent Kent Paul, un personnage emblématique de la franchise, dans une situation compromettante. L'acteur Danny Dyer reprend son rôle pour l'occasion, marquant sa première apparition dans la série depuis l'épisode San Andreas en 2004.

L'attention aux détails de Rockstar Games prouve une fois de plus leur maîtrise absolue de la narration environnementale et des clins d'œil destinés aux fans de longue date.

De retour dans le présent, Jason reçoit un appel de Kent Paul qui s'émerveille face à la qualité des graphismes modernes. En guise de récompense ultime pour avoir résolu ce casse-tête, les joueurs débloquent la célèbre chemise hawaïenne bleue de Tommy Vercetti ainsi que sa moto emblématique.

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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment conserver les armes et les véhicules volés. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.