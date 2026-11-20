Les codes de triche sont de retour dans GTA 6. Retour sur comment les débloquer sur Xbox Series et les utiliser dans le but de profiter d'une session de jeu plus amusante.

Débloquer le menu des codes de triche sur Xbox Series

Comme vous le savez peut-être, il est impossible d'utiliser les codes de triche de Grand Theft Auto VI sur Xbox Series dès le début de l'aventure. Rockstar exige d'avoir bouclé l'intégralité du scénario principal au préalable. Ce n'est qu'après le générique de fin, en rechargeant votre sauvegarde, qu'une nouvelle rubrique fait son apparition. Pour la consulter, affichez la carte, basculez vers l'onglet Progression et descendez tout en bas de la liste.

Ouvrir cet onglet ne donne toutefois pas accès aux manipulations immédiatement. Chaque triche est verrouillée derrière un défi spécifique, plus ou moins exigeant : cela va de la simple découverte d'un véhicule pour débloquer son apparition à des objectifs nettement plus longs, comme faire marcher Jason et Lucia main dans la main durant quatre heures. Une fois l'objectif rempli, une alerte s'affiche à l'écran et la combinaison remplace l'intitulé de la condition dans le menu.

L'ensemble de vos activités réalisées pendant la campagne est comptabilisé rétroactivement. Au moment de terminer l'histoire, il est donc fréquent que plusieurs codes soient déjà prêts à l'emploi.

Comment activer un code de triche sur Xbox Series

Une fois le menu débloqué et au moins une combinaison révélée, l'activation passe par le téléphone du personnage, accessible en pressant Haut sur la croix directionnelle. Depuis l'écran d'accueil du mobile, maintenez les gâchettes hautes LB et RB enfoncées tout en entrant la suite de directions avec le pavé directionnel.

Attention avant de vous lancer, il est important de préciser que l'utilisation d'un code de triche de GTA 6 sur Xbox Series bloque toute possibilité de sauvegarder, manuellement comme automatiquement, jusqu'à la fin de votre session de jeu, et désactive également le déblocage des succès. Prenez toujours le réflexe d'effectuer une sauvegarde manuelle avant d'activer la moindre triche.

Liste de tous les codes de triche GTA 6 sur Xbox Series

Les codes du joueur

Triche / Action Code Déblocage 250 000 $ Vous donne instantanément 250 000 $. Maintenir LB + RB puis : ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → + → À venir Ivresse Vous rend ivre, ainsi que votre partenaire. Combinaison non encore révélée Dépensez 2 500 $ dans de l'alcool. Augmenter le niveau d'alerte Augmente votre niveau d'alerte sur la carte. Maintenir LB + RB puis : ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ + → À venir Augmenter l'indice de recherche Augmente votre indice de recherche. Combinaison non encore révélée Débarrassez-vous 50 fois d'un indice de recherche de 3 étoiles. Concentration illimitée La concentration ne s'épuise jamais. Maintenir LB + RB puis : ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → + → À venir Pas de dégâts de chute Vous immunise contre les chutes. Combinaison non encore révélée Survivez 20 fois à une chute libre de 12 mètres. Parachute Ajoute un parachute à votre inventaire. Combinaison non encore révélée Effectuez 50 sauts en parachute ou base-jumps d'au moins 91,5 mètres. Protection pare-balles Ajoute un gilet pare-balles à votre inventaire. Combinaison non encore révélée Terminez 100 entraînements. Réparer le véhicule Répare complètement le véhicule actuel. Combinaison non encore révélée Finissez premier de 10 courses à Gellhorn Raceway, au Thrillbilly Mud Club et au Boone Speedway. Nitro illimitée Les véhicules ne manquent jamais de nitro ni de carburant. Combinaison non encore révélée Effectuez 50 cascades.

Pour les combats

Triche / Action Code Déblocage Munitions max Ravitaille toutes les munitions au maximum. Combinaison non encore révélée 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir. Munitions infinies Les munitions ne s'épuisent jamais. Combinaison non encore révélée 25 médailles d'argent ou mieux aux stands de tir. Pas de rechargement Munitions infinies, sans jamais recharger. Combinaison non encore révélée 25 médailles d'or aux stands de tir. Toutes les armes explosives Ajoute toutes les armes explosives avec les munitions au maximum. Combinaison non encore révélée Lancez 100 grenades. Munitions incendiaires Toutes les munitions deviennent incendiaires. Combinaison non encore révélée Infligez des dégâts de feu à 100 ennemis. Bouteilles explosives Toutes les bouteilles explosent quand elles sont endommagées. Combinaison non encore révélée Lancez 100 cocktails Molotov. Fusil de chasse explosif Ajoute un Mason & Keen Shortstraw à cartouches explosives. Combinaison non encore révélée Infligez des dégâts explosifs à 100 ennemis. Hauners H-AT Ajoute un Hauners H-AT à votre inventaire. Combinaison non encore révélée Faites exploser 100 véhicules. Force d'attaque Les balles et les coups au corps à corps projettent les cibles. Maintenir LB + RB puis : ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ + → À venir Ballons explosifs Les balles et ballons de sport explosent à l'impact. Maintenir LB + RB puis : ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → + → À venir Force de véhicules Les collisions avec des véhicules projettent les cibles. Combinaison non encore révélée Tue 25 ennemis avec un véhicule.

Faire apparaître un véhicule

Triche / Action Code Déblocage Ambulance Interstate Fait apparaître une Ambulance Interstate. Combinaison non encore révélée Découvrez l'ambulance Interstate dans le menu Progression. Airboat 09 Fait apparaître un Airboat 09. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de survie. Bravado Banshee Fait apparaître une Bravado Banshee. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de combat. BMX Tuff Fait apparaître un BMX Tuff. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de fitness. Maibatsu Boomazoom Fait apparaître un Maibatsu Boomazoom. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de shopping. Nagasaki Carbon RS Fait apparaître une Nagasaki Carbon RS. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis d'exploration. Vapid Dominator (1965) Fait apparaître une Vapid Dominator (1965). Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de fitness. Progen Emerus Fait apparaître une Progen Emerus. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de véhicules. Flamant rose gonflable Fait apparaître un flamant rose gonflable. Combinaison non encore révélée Le jeu demande de « détruire 50 flamants de blanche », a priori les flamants roses en plastique des pelouses. Camion de pompiers MTL Fait apparaître un camion de pompiers MTL. Combinaison non encore révélée Découvrez le camion de pompiers MTL dans le menu Progression. Taxi Vapid Stanier G2 Fait apparaître un taxi Vapid Stanier G2. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de sport. Hauners P-996 LAZER Fait apparaître un Hauners P-996 LAZER. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis. Bulldozer HVY Fait apparaître un Bulldozer HVY. Maintenir LB + RB puis : ← ↑ → ↓ ← → → ↓ + → À venir Lapwing Mallard Fait apparaître un Lapwing Mallard. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de véhicules. Golfer infernale Fait apparaître une Golfer infernale. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de sport. Char Hauners Rhino Fait apparaître un char Hauners Rhino. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de survie. Maibatsu Sanchez Fait apparaître une Maibatsu Sanchez. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de criminalité. Nagasaki Sea Sparrow Fait apparaître un Nagasaki Sea Sparrow. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis d'exploration. Speeder 700 GT Fait apparaître un Speeder 700 GT. Combinaison non encore révélée Terminez 5 défis de combat. Truffade Thrax Fait apparaître une Truffade Thrax. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de shopping. Western Zombie Bobber Fait apparaître une Western Zombie Bobber. Combinaison non encore révélée Terminez tous les défis de criminalité.

Jouer avec le temps et la météo

Triche / Action Code Déblocage Faire avancer le temps Fait avancer l'heure. Combinaison non encore révélée Trouvez 10 montres de collection. Mettre le temps en pause Met le temps en pause. Combinaison non encore révélée Trouvez 20 montres de collection. Météo évolutive Ajuste les conditions météo. Combinaison non encore révélée Révélez l'intégralité de la carte.

Les filtres d'écran

Triche / Action Code Déblocage Heure dorée Filtre doré au format écran large. Combinaison non encore révélée Passez 4 heures à tenir la main de votre partenaire. Sucre glace Transforme le monde en blanc avec des reflets étincelants. Combinaison non encore révélée Scannez tous les débris spatiaux avec WAiNK. Stéponé Filtre de caméra sténopé. Combinaison non encore révélée Terminez 25 opérations de gang avec votre partenaire. Jungle néon Ajoute des surlignages néon au monde. Combinaison non encore révélée Découvrez les 16 véhicules Girly. Autrefois Filtre télé CRT en noir et blanc. Combinaison non encore révélée Découvrez le Ridgway. Cataclysme Remplit le monde de fumée trouble. Combinaison non encore révélée Découvrez la Vamos de Martha dans le menu Progression. Cassette vidéo Filtre style VHS. Combinaison non encore révélée Terminez 50 activités avec votre partenaire. Miroir sombre Retourne le monde à l'envers et le rend noir. Combinaison non encore révélée Gagnez 500 000 $ en vendant des véhicules. Migraine Filtre flou et déformé. Combinaison non encore révélée Survivez 6 minutes avec un indice de recherche de 6 étoiles. Maison de poupée Filtre vif au format étroit. Maintenir LB + RB puis : ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → + → À venir Chewing-gum Transforme le monde en violet et jaune scintillants. Combinaison non encore révélée Trouvez les 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos. Avance rapide Flou de mouvement et nuages accélérés. Combinaison non encore révélée Effectuez 50 méditations. Fisheye Filtre fisheye. Combinaison non encore révélée Attrapez 100 poissons. Gloire fanée Filtre TV CRT couleur. Combinaison non encore révélée Braquez 50 boutiques avec votre partenaire. Art pixelisé Filtre pixelisé. Combinaison non encore révélée Gagnez 250 000 $ en vendant des objets de collection. Enfer Transforme le monde en rouge et orange avec une chaleur ondulante. Combinaison non encore révélée Volez 100 véhicules de police.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.