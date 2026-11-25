Alors que Grand Theft Auto 6 bat tous les records depuis son lancement, les premières analyses techniques révèlent une surprise. Selon Digital Foundry, la Xbox Series X offre une expérience plus fluide que la PS5 standard, soulevant des questions sur les partenariats marketing de Rockstar.

Le lancement historique de Grand Theft Auto VI s'accompagne inévitablement de son lot d'analyses techniques. Si le jeu vise les 30 FPS sur l'ensemble des consoles de salon, toutes les machines ne sont pas logées à la même enseigne. Les experts de Digital Foundry viennent de livrer leur verdict, et les résultats bousculent quelque peu les idées reçues, notamment concernant la bataille entre Microsoft et Sony.

La Xbox Series X prend l'avantage sur la PS5 standard

Dans son rapport détaillé, Digital Foundry souligne que la Xbox Series X parvient à maintenir son framerate de manière bien plus constante que sa rivale directe. Les deux consoles affichent globalement les mêmes paramètres visuels, mais la machine de Microsoft encaisse beaucoup mieux les scènes chargées.

Lors des séquences de conduite rapide ou dans les zones denses en population, la PS5 standard montre des signes de faiblesse. Le framerate chute plus régulièrement dans les 20 FPS sur la console de Sony, rendant l'expérience moins fluide pour des millions de joueurs.

La PS5 semble nettement plus désavantagée à cet égard. J'ai réussi à faire correspondre quelques séquences, et la PS5 a tendance à perdre des images plus souvent que la Series X dans les endroits qui semblent poser problème pour ce jeu.

Cette supériorité technique de la Xbox Series X s'explique en partie par une meilleure gestion de ce niveau de détail très exigeant. De plus, les analystes notent quelques différences mineures de résolution et d'effets visuels qui jouent également en faveur de la console de Microsoft.

Le paradoxe du marketing de Sony

Ces conclusions techniques soulèvent un point intéressant concernant la communication autour du jeu. Rockstar Games a en effet signé un accord marketing majeur avec Sony, faisant de la PlayStation 5 la plateforme de prédilection pour la promotion de Grand Theft Auto 6.

Cet accord mettait notamment en avant les fonctionnalités exclusives de la manette DualSense, avec une utilisation intensive du retour haptique. Pourtant, la majorité des joueurs évoluant sur une PS5 classique subissent une expérience légèrement inférieure à celle de leurs homologues sur Xbox Series X. Il existe donc un véritable décalage entre la promesse commerciale et la réalité technique sur le terrain.

















La PS5 Pro reste la reine incontestée

Si la Xbox Series X domine la PS5 de base, Sony conserve tout de même la couronne grâce à sa machine surpuissante. La PS5 Pro est unanimement désignée comme la meilleure plateforme pour profiter du titre de Rockstar dans des conditions optimales.

Grâce à sa puissance de calcul supérieure, la PS5 Pro offre une qualité d'image éclatante proche de la 4K, des ombres sublimées par le ray-tracing et surtout, le framerate le plus stable du marché. Les chutes sous les 30 FPS y sont beaucoup plus rares et durent bien moins longtemps.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Enfin, tout en bas du classement, la Xbox Series S ferme la marche. La petite console de Microsoft souffre des pires baisses de fluidité et d'un bug audio coupant parfois totalement le son. Délaisser la PS5 classique pour opter pour la Xbox Series X pourrait s'avérer être un bon choix, dans le but d'optimiser un maximum l'expérience de GTA 6, à moins d'opter pour une PS5 Pro.