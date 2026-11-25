L'impact de GTA 6 dépasse largement les frontières du jeu vidéo. Intégrée à la bande-son colossale du titre de Rockstar Games, une chanson emblématique de Sylvie Vartan connaît un succès spectaculaire sur les plateformes de streaming, offrant à l'artiste française une visibilité mondiale inattendue.

L'influence culturelle du nouveau chef-d'œuvre de Rockstar Games se mesure déjà bien au-delà de l'industrie vidéoludique. Alors que des millions de joueurs arpentent les rues de Vice City, les retombées musicales de Grand Theft Auto VI se font sentir de manière spectaculaire. Produit de divertissement le plus onéreux de l'histoire, le jeu offre une vitrine mondiale à des artistes de tous horizons, et c'est une icône de la chanson française qui en tire aujourd'hui un bénéfice aussi massif qu'inattendu.

Une explosion des écoutes sur les plateformes de streaming

Les chiffres communiqués par le géant de l'audio Spotify donnent le vertige. La chanson « Danse ta vie » de Sylvie Vartan, intégrée à la liste de lecture de la station virtuelle Kaleidoscope FM, a enregistré un bond de 2 500 % de ses écoutes en l'espace de quelques jours. Cette hausse a démarré le 20 novembre, au lendemain du lancement officiel du jeu vidéo.

Si le phénomène a d'abord touché la France, il s'est rapidement propagé à l'international, contaminant les États-Unis, l'Allemagne et le Canada. Sorti en 1983, ce morceau est une adaptation française du célèbre hit « What a Feeling » d'Irene Cara, immortalisé par le film américain Flashdance. Plus de quarante ans après sa création, le titre trouve ainsi un nouveau public grâce aux 39 millions de joueurs uniques qui ont déjà lancé le jeu.

La surprise totale de l'artiste

Interrogée par l'AFP, la chanteuse de 82 ans n'a pas caché son étonnement face à cet engouement soudain.

Ça a été une surprise totale, donc c'est absolument génial de savoir qu'une chanson que je chantais il y a quelques années a voyagé un peu partout et va encore renaître.

L'interprète aux 40 millions de disques vendus ignorait totalement que son œuvre avait été sélectionnée pour figurer dans cette superproduction. Elle se remémore d'ailleurs avec tendresse l'histoire de ce morceau, qu'elle utilisait autrefois pour ouvrir ses spectacles au Palais des Congrès de Paris, cherchant une mélodie rythmée pour faire danser son public. Bien qu'elle n'ait pas encore eu l'occasion de s'essayer au titre de Rockstar Games, qu'elle qualifie d'absolument incroyable, elle envisage de s'y mettre prochainement.

















Une bande originale aux accents français

La franchise Grand Theft Auto a toujours accordé une importance primordiale à l'habillage sonore de ses mondes ouverts. Pour ce nouvel opus, les développeurs ont mis les petits plats dans les grands en proposant près de 800 morceaux répartis sur une vingtaine de radios.

Il y a Sylvie Vartan dans #GTAVI je m'y attendais pas https://t.co/oSrYywJBuD — CineHD🎬 (@CineHDFR) November 20, 2026

La touche française ne s'arrête pas à Sylvie Vartan. La composition d'une partie de la bande originale a été confiée au célèbre duo électro Justice. Les joueurs peuvent également croiser au gré de leurs virées en voiture des titres de Daft Punk, Phoenix, Étienne de Crécy, ou encore du compositeur classique Claude Debussy. Une véritable consécration pour la scène musicale tricolore, qui côtoie des stars internationales de la pop et du rap au sein de la bande-son la plus ambitieuse jamais créée pour un jeu vidéo.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment conserver les armes et les véhicules volés. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.