À l'image de son prédécesseur, Grand Theft Auto 6 vous permet d'incarner plusieurs protagonistes au cœur de l'État de Leonida. Découvrez comment débloquer cette fonctionnalité, les touches pour passer de Jason Duval à Lucia Caminos et les subtilités de cette mécanique en exploration comme en mission.

Bien que l'aventure de Grand Theft Auto VI débute sous les traits de Jason, Rockstar Games a conçu l'expérience autour d'un duo complémentaire. Pouvoir alterner librement entre Jason et Lucia permet non seulement de profiter de leurs activités propres, mais aussi d'optimiser vos déplacements sur l'immense carte du jeu, comme ce qu'ont connu les joueurs avec Grand Theft Auto V, avec quelques subtilités.

Comment débloquer et utiliser le changement de personnage ?

La possibilité de switcher librement entre les deux héros n'est pas disponible dès les premières minutes du prologue. Il vous faudra avancer dans la trame principale jusqu'à la mission « Course matinale » au cours du chapitre 2 (ce qui correspond approximativement à 30 % de l'histoire principale, selon votre avancée dans les quêtes annexes).

Une fois la mécanique débloquée, voici la marche à suivre pour alterner entre les protagonistes :

Sur PlayStation 5 → Appuyez sur la touche R1 (ou L1 selon votre configuration), puis sélectionnez l'autre personnage à l'aide des flèches gauche ou droite de la croix directionnelle.

Appuyez sur la touche (ou L1 selon votre configuration), puis sélectionnez l'autre personnage à l'aide des flèches gauche ou droite de la croix directionnelle. Sur Xbox Series X|S → Appuyez sur la touche RB (ou LB), puis utilisez les flèches gauche ou droite de la croix directionnelle pour valider le changement.

La transition est instantanée lorsque Jason et Lucia se trouvent à proximité l'un de l'autre. S'ils sont éloignés, la caméra effectuera un dézoom sur la carte pour vous transporter directement à l'emplacement du second protagoniste, peu importe où il se trouve.

Peut-on changer de personnage à tout moment ?

En phase d'exploration libre, le jeu vous laisse une grande liberté, mais quelques règles et restrictions s'appliquent tout naturellement. Par exemple, si vous êtes recherché par la police et que votre partenaire n'est pas proche, il sera impossible de changer de personnage. Cela vaut également pour les missions spécifiques qui doivent être jouées avec le personnage en question.

Mais si vous êtes parti en exploration ou que vous vous trouvez loin d'un lieu précis, et que votre acolyte est plus proche, vous pourrez changer de personnage pour gagner du temps, et démarrer une quête annexe, entre autres.

Comment regrouper ou séparer Jason et Lucia ?

Jason et Lucia peuvent vaquer à leurs occupations chacun de leur côté ou explorer Leonida ensemble. Si vous contrôlez l'un des deux héros et souhaitez que l'autre vous rejoigne sur votre position, deux méthodes s'offrent à vous.

Pour la première, il suffit d'ouvrir son smartphone en jeu et appeler votre partenaire pour lui proposer de vous retrouver. La seconde est d'utiliser le raccourci (R1 et appuyez sur Triangle sur PS5 (ou RB + Y sur Xbox Series) pour l'appeler rapidement.

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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment la liste de toutes les missions.