Gare aux mauvaises surprises si vous abusez de Grand Theft Auto VI ! Des joueurs PS5 ont vu leur console surchauffer, planter ou être inutilisable lors d'une session de jeu.

Vous souvenez-vous de cette époque où Crysis 3 était un jeu si exigeant pour le matériel qu'il était surnommé « le Tueur de PC » ? Il semble que, dans une moindre mesure, le titre ait trouvé un successeur spirituel avec Grand Theft Auto VI. Depuis quelques jours, certains joueurs PS5 ont partagé un problème aussi insolite que coûteux : leur console dégagerait de la fumée quand ils parcourent les rues de Vice City.

Grand Theft Auto VI, le « tueur de PS5 »

Plusieurs témoignages partagés sur X ou sur Reddit évoquent des plantages à répétition sur les consoles PS5. Toutes avaient comme point commun de faire tourner le dernier jeu de Rockstar avant l'incident, entrainant une perte de la progression. Si ce type de problème peut arriver sur d'autres jeux, il a pris une ampleur inattendue.

Shivjam, une streameuse australienne, a été confrontée à ces nombreux plantages pendant qu'elle jouait. Mais ceux-ci étaient si fréquents qu'ils ont mis à mal la carte graphique de la PS5, la rendant totalement inutilisable.

Was playing gta VI on stream but had to go poop. Paused it and put on a sensory vid for my chat PS5 started just smoking out its ass and now i need to get a replacement 😀 https://t.co/qSdfcCi4l1 — JoJoJosiah (@JoJoJosiah_) November 21, 2026

Une autre victime malchanceuse est le streamer JoJoJosiah. Comme beaucoup d'autres créateurs, il a profité du lancement du jeu pour faire plusieurs lives. Pendant l'un d'entre eux, il a pris une courte pause sans éteindre la console. Mais en revenant, il a vu de la fumée émaner de la console.

Un problème plus fréquent sur les premières versions de la console ?

Au-delà des streamers, des milliers d'utilisateurs à travers le monde ont connu les mêmes problèmes. Beaucoup ont dû amener leur console chez un réparateur afin de trouver l'origine de la surchauffe.

#GTA6 tonight fried my PS5. The GPU is done and the console is gone 🫩 rip https://t.co/KhLf62Ql8W — shiv 🔜 on twitch (@shivjam) November 24, 2026

Certains internautes ont fait des tests et ont découvert que la console consomme environ 220 watts en jouant à GTA 6, mais sans faire d'action intense. Leur personnage se tenait debout, immobile, à proximité d'une voiture. Dès que le jeu était fermé, la consommation redescendait à 67 watts.

Pour l'heure, rien ne garantit que le jeu soit le coupable. Les hypothèses évoquent des problèmes de refroidissement sur les anciens modèles ou le fait que la console soit installée à la verticale.