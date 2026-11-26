Après que certains événement se soient passés, Brian souhaite se ranger et ne donnera donc plus de travail à Jason. Un choix en rapport à cet événement vous sera proposé, mais faut-il dire la vérité ou mentir à Lucia ?

Avant de commencer la lecture de ce guide, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment, sachez que des spoilers sur l'histoire de GTA 6 seront visibles ci-dessous.

Suite à la fin tragique de Donny et après que Brian, Jason et Lori l'ont échappé belle, Brian annonce qu'il arrête définitivement ses activités. Si Jason apprend la nouvelle sur-le-champ, il tarde toutefois à en informer Lucia. Après une ellipse temporelle d'une semaine dans la mission « Bourbier », alors que Jason regarde par la fenêtre de son domicile sous la pluie en discutant avec Lucia, une invite apparaît à l'écran avec un compte à rebours pour vous permettre de « Mentionner la retraite de Brian ». Comme pour les autres décisions du jeu, il est possible de mettre le jeu en pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir.

Pourquoi il faut dire la vérité à Lucia

Contrairement à d'autres décisions purement cosmétiques, ce choix a un impact direct sur la relation entre les deux protagonistes et sur le déroulement des missions suivantes. Même si la nouvelle est difficile à annoncer, il est fortement recommandé d'être honnête et de mentionner la retraite de Brian dès que l'option se présente.

En choisissant d'avouer la situation, Lucia exprime brièvement sa frustration de ne pas avoir été mise au courant plus tôt, mais la discussion reste constructive et évite toute dispute. La jauge de relation entre Jason et Lucia reçoit immédiatement un bonus.

Les conséquences si vous gardez le secret

Si vous laissez le temps s'écouler sans rien dire, le jeu ne vous force pas à avouer tout de suite et laisse l'affaire en suspens. Cependant, la vérité finit toujours par éclater deux missions plus tard, lors de la quête « Recalibrage ».

Cal abordera le sujet de la retraite de Brian directement devant Lucia. Et en découvrant que Jason lui a caché cette perte de revenus capitale, Lucia déclenche une violente dispute, entraînant un malus direct sur leur relation.

Bien que la trame principale de GTA 6 finisse par rejoindre le même point à long terme, dissimuler l'information mène à une scène beaucoup plus conflictuelle. Sauf si vous ne souhaitez pas que la relation avec Lucia avance, vous avez tout intérêt à jouer franc jeu.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la liste de tous les codes utiles ou encore comment avoir facilement et rapidement un masque.