Contrairement à de nombreux jeux en monde ouvert, GTA 6 ne permet pas d'agrandir directement les poches de Jason et Lucia. Découvrez comment fonctionne le système de stockage du jeu et la seule méthode disponible pour transporter davantage d'équipement à travers Leonida.

Si vous manquez de place pour vos armes et vos objets dans Grand Theft Auto VI, inutile de chercher un sac à dos plus grand en boutique ou de tenter de débloquer des emplacements supplémentaires via la progression des personnages, puisque le jeu ne propose aucun système traditionnel d'amélioration de la capacité de transport personnelle.

Utiliser le coffre de votre véhicule pour stocker votre équipement

Pour pallier cette limite imposée sur vous, GTA 6 s'appuie sur le système de coffre de voiture. Votre véhicule fait désormais office d'inventaire secondaire mobile pour conserver votre arsenal supplémentaire, comme nous vous l'expliquions dans le guide pour savoir comment conserver ses armes et son véhicule.

Ce fonctionnement tranche radicalement avec celui de Grand Theft Auto V, où il était possible de porter la quasi-totalité de ses armes sur soi grâce à une roue divisée en huit catégories et d'augmenter sa limite de munitions en améliorant sa compétence de tir. Dans GTA 6, vous devez anticiper votre équipement avant chaque mission et faire des choix.

Pour gérer vos réserves, il suffit de retourner à votre voiture et d'interagir directement avec son coffre. Cette interface vous permet de :

Équiper les armes ou les objets supplémentaires que vous aviez préalablement mis de côté.

les armes ou les objets supplémentaires que vous aviez préalablement mis de côté. Déposer une partie de l'équipement que vous portez sur vous afin de libérer de l'espace dans votre inventaire personnel.

Vous pouvez également vous rendre dans les magasins Ammu-Nation pour récupérer vos armes dans votre casier, ou en acheter d'autres. Un fonctionnement qui ne plaît pas à tous les joueurs, mais qui ajoute une part de tactique et de réflexion avant de lancer une mission ou un braquage. Notez que vos pouvez aussi sauvegarder des tenues dans votre voiture, pour échapper plus facilement à la police.