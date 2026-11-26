La mission « Permission de sortie » de Grand Theft Auto 6 plonge Jason et Lucia dans un univers glamour et festif, mais non sans quelques arrière-pensées. Alors que Lucia semble séduite par le train de vie de Mattia, Jason affiche une certaine méfiance. Voici l'impact réel des deux choix chronométrés que vous devrez faire durant cette séquence.

Au fur et à mesure que l'histoire de Grand Theft Auto VI, des choix plus ou moins impactants seront à faire, et c'est notamment le cas dans l'une des dernières missions du Chapitre 1, Permission de sortie. Le premier entre Mattia et Jason et le second en Mattia et Lucia. Faut-il lui serrer la main et accepter la drogue qu'il vous propose ? C'est ce que nous voyons ensemble dans les lignes qui suivent.

Faut-il serrer la main de Mattia ?

La première décision chronométrée intervient juste avant de monter à bord du yacht où débute la fête, une fois que vous êtes réuni avec le couple d'amis. Mattia tend la main à Jason, qui montre des signes évidents d'appréhension face à la situation.

Dans les faits, serrer ou non la main de Mattia n'a strictement aucun impact sur le jeu. La mission se déroule exactement de la même manière quelle que soit votre option. Contrairement à d'autres décisions mineures de GTA 6, ce geste n'affecte en rien la relation entre Jason et Lucia, et Mattia n'a aucune réaction particulière si vous ignorez sa main tendue. Vous pouvez donc faire votre choix librement sans craindre de bloquer une opportunité ou de créer un incident.

Accepter les stupéfiants en boîte de nuit

Plus tard, toujours dans la mission « Permission de sortie », lors d'une soirée dans un club de Vice City, Mattia propose à Jason et Lucia de consommer de la drogue. Là encore, vous disposez d'un temps limité pour répondre.

Vous vous rendrez à Vice City en bateau pour profiter de la soirée

Si accepter peut donner l'impression de faire basculer la soirée dans quelque chose de plus dangereux, ce choix n'altère pas non plus le déroulement des événements. Que vous acceptiez ou refusiez l'offre de Mattia, la suite de la nuit reste identique, Lucia finit dans tous les cas étourdie et dépassée par les événements, l'alcool produisant visiblement le même effet sur elle si vous choisissez de rester sobre.

Quel choix privilégier ?

Ces deux décisions relèvent uniquement du role-play et de la manière dont vous souhaitez façonner la personnalité de Jason et Lucia. Si vous estimez que le duo est prêt à embrasser pleinement le style de vie de Mattia, vous pouvez tout accepter sans arrière-pensée.

À l'inverse, refuser permet de souligner les réticences de Jason à suivre Mattia. Finalement, le seul choix ayant un impact concret dans cette mission reste celui de la robe de Lucia, qui déterminera son apparence tout au long de la séquence, sans changer le gameplay ni l'histoire.

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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la liste de tous les codes utiles ou encore comment avoir facilement et rapidement un masque.