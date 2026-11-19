De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de relancer les missions sur GTA 6, afin de les parcourir à nouveau. Nous vous apportons la réponse à cette interrogation.

Disponible depuis le mois de novembre 2026, Grand Theft Auto VI, qui était très très attendu par les fans et nouveaux venus, suscite encore plusieurs questions de la part de la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses ont de multiples interrogations à propos des quêtes proposées sur le nouveau titre de Rockstar Games et se demandent notamment s'il est possible de rejouer les missions sur GTA 6. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Est-il possible de rejouer les missions sur GTA 6 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette interrogation est, malheureusement, négative : il n'est pas possible de rejouer/relancer les missions sur GTA 6. Un point qui n'a pas manqué d'étonner certaines personnes au sein de la communauté, étant donné que cela est possible sur le précédent opus de la franchise. Néanmoins, pour GTA 6, Rockstar Games a donc décidé de retirer cette possibilité. Cela pourrait décevoir de nombreuses personnes, mais l'absence de cette fonctionnalité fait, en réalité, sens.

Cependant, soulignons un point important : si vous désirez revivre certains moments importants ou encore refaire une mission spécifique, vous pouvez tirer parti du système de sauvegarde de GTA 6. Avec 15 emplacements de sauvegarde au total, le titre de Rockstar Games vous laisse ainsi l'opportunité de revenir en arrière, si souhaité. Néanmoins, il vous faudra les gérer avec précaution, car l'aventure à Leonida aux côtés de Jason et Lucia est assez longue.

D'ailleurs, sachez que nous vous précisons comment sauvegarder votre partie et gérer vos emplacements de sauvegarde sur GTA 6 dans un guide dédié, afin de vous aider à profiter au mieux de votre expérience.

Pour rappel, GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et Xbox Series.