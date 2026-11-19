Dans Grand Theft Auto 6, récupérer une voiture de luxe ou une arme au sol ne suffit pas pour en devenir propriétaire. Sans manipulation précise, vos trouvailles disparaîtront défintivement. Découvrez comment enregistrer les véhicules volés et stocker votre équipement pour ne rien perdre.

La gestion de l'équipement et des biens dans Grand Theft Auto VI demande un minimum de préparation, et d'adaptation par rapport aux anciens épisodes. Qu'il s'agisse de sécuriser un bolide repéré dans la rue ou de mettre à l'abri un fusil ramassé lors d'un affrontement, voici toutes les règles à connaître pour conserver vos possessions et ne rien perdre.

Comment enregistrer et garder un véhicule volé

Une voiture volée disparaît si vous l'abandonnez, si elle est détruite ou si vous quittez le jeu avant d'en avoir officiellement revendiqué la propriété. Pour en faire un véhicule personnel (qui réapparaîtra toujours dans votre planque ou votre garage attitré), vous devez l'enregistrer moyennant des frais allant de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars selon sa valeur tout naturellement.

Débloquer l'enregistrement de véhicules

Toutefois, vous ne pourrez pas faire cela dès le début de votre aventure. La fonctionnalité d'enregistrement se débloque progressivement au fil de l'histoire, durant le Chapitre 2 plus précisément. Après avoir terminé la mission correspondante, vous débloquez l'atelier de Moses. Il permet d'enregistrer n'importe quel véhicule dépourvu de traceur (vérifiable au préalable en scannant la cible avec l'application WAiNK). Il faudra d'abord repeindre le véhicule dans son interface avant de payer les frais d'enregistrement.

Au chapitre 3, vous débloquerez la possibilité d'enregistrer des véhicules dans n'importe quel garage Pay 'N' Spray, à condition qu'ils ne soient pas équipés de traceurs avancés. Encore un peu plus tard dans l'histoire, après avoir rencontré un autre PNJ, celui-ci acceptera d'enregistrer les voitures les plus haut de gamme, même si elles possèdent des traceurs.

Stocker un véhicule temporairement

Si vous n'avez pas encore l'argent nécessaire pour enregistrer une voiture volée, ou que vous n'avez pas encore atteint le Chapitre 2, vous pouvez la garer sur la place de parking de votre planque ou dans votre garage. Elle ne disparaîtra pas, même si vous lancez des missions ou quittez le jeu. Attention toutefois, ce stationnement ne vous donne pas la propriété du véhicule.

Ne le sortez pas tant que vous n'avez pas les fonds pour l'enregistrer, sous peine de le perdre si vous l'abandonnez dehors.

















Comment conserver vos armes et votre équipement

Le jeu distingue clairement les armes qui vous appartiennent (en les ayant achetées par exemple) de celles ramassées sur le terrain. Vous pouvez les différencier grâce à la couleur de leur nom ou de leur icône :

Armes bleues (Possédées) : Achetées en magasin Ammu-Nation. Elles sont modifiables, conservées de manière permanente et réapparaissent toujours dans le coffre de votre véhicule ou dans le casier d'armes d'un Ammu-Nation.

Achetées en magasin Ammu-Nation. Elles sont modifiables, conservées de manière permanente et réapparaissent toujours dans le coffre de votre véhicule ou dans le casier d'armes d'un Ammu-Nation. Armes blanches (Non possédées / Volées) : Il est impossible de devenir propriétaire d'une arme standard ramassée au sol.

Pour en devenir le propriétaire, il faut les stocker dans le coffre de votre véhicule. Enfin, une dernière catégorie d'arme existe, les armes dorées. Il s'agit d'armes uniques généralement obtenues lors des missions. Elles s'ajoutent automatiquement et définitivement à votre arsenal (dans votre coffre ou le casier d'un Ammu-Nation / garage), mais ne peuvent pas être modifiées.

Utiliser le coffre de votre véhicule

Pour éviter de perdre vos armes non possédées (notamment les armes longues non dissimulables) durant votre partie, vous devez les ranger dans le coffre de votre véhicule personnel :

Approchez-vous de l'arrière de votre véhicule personnel et ouvrez le coffre (avec Triangle ou Y). Sélectionnez l'option Équipement pour ouvrir la roue des armes. Utilisez la commande Ranger les armes longues pour mettre vos armes à l'abri.

Tant qu'elles sont dans le coffre, ces armes restent accessibles dans n'importe lequel de vos véhicules, même si vous mourrez ou êtes arrêté. En revanche, si vous les sortez et les lâchez, ou si vous mourrez en les ayant sur vous, elles seront perdues. De plus, notez que quitter le jeu réinitialise tout l'équipement temporaire : à votre reconnexion, toutes les armes non possédées (même rangées dans le coffre) auront définitivement disparu.