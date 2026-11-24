La franchise Grand Theft Auto est célèbre pour ses secrets cachés, et le légendaire Sasquatch fait son grand retour dans Grand Theft Auto 6. Ce guide vous explique précisément où vous rendre pour déclencher la rencontre initiale avec Bigfoot dès les premières heures du jeu, et ce qui vous attend sur place.

Le monde de Grand Theft Auto VI est immense, et même si vous souhaitez vous concentrer sur la mission, l'environnement peut vous faire changer d'objectif, avec, par exemple, une apparition fortuite du Bigfoot. Mais tous les joueurs ne vont pas le rencontrer rapidement, c'est pourquoi nous vous expliquons comment le rencontrer celui qui est également surnommé le Singe-qui-pue (Skunk Ape en version original) ou encore « Mr. Mangrove » par les habitants de la région. D'autant plus que le croiser constitue le point de départ d'une série de missions secondaires dédiées.

Où trouver le Bigfoot dans GTA 6 ?

Pour déclencher votre première rencontre avec la créature, vous pouvez vous mettre en route dès le Chapitre 1, aussitôt que le jeu vous laisse libre de conduire et d'explorer la carte.

Prenez le volant et dirigez-vous vers les marécages, plus précisément au niveau de Cottonmouth Lake, juste en dessous de Hamlet. Une fois que vous approchez de la bonne zone, un indice sonore caractéristique vous confirmera que vous êtes au bon endroit : un grondement profond et guttural retentira dans les environs.

Vous pouvez également attendre que l'une des missions en lien avec Donnie vous envoie dans la zone, pour gagner du temps. Mais quoi qu'il arrive, l'emplacement de la première rencontre avec le Bigfoot, dit le Singe-qui-pue, est visible sur l'image ci-dessus.

Déroulement de la rencontre dans les marais

En poursuivant votre route près de Cottonmouth Lake, vous tomberez directement sur Bigfoot au bord du chemin, penché au-dessus d'un cadavre d'animal (un cerf). Dès que vous vous approcherez de lui, la créature prendra la fuite à toute vitesse pour s'enfoncer dans les marécages environnants.

Le Bigfoot était en train de se nourrir du cadavre avant notre arrivée.

Inutile d'essayer de le rattraper à la course, car il finit par disparaître dans la végétation. En revanche, en fouillant l'endroit exact où il se tenait, vous découvrirez une étrange effigie accrochée à un arbre voisin. Si vous restez à proximité de cette zone, les fleurs environnantes et les spores dégagées vous plongeront dans le sommeil, déclenchant une cinématique unique dans laquelle vous apercevrez les grands pieds velus de la créature s'approcher de vous alors que vous perdez connaissance.

Le Bigfoot dans sa fuite, impossible à rattraper.

Comment lancer la suite de la traque ?

Pas de panique, même si vous êtes parti sans avoir vécu cette cinématique, vous pourrez profiter de la traque du Singe-qui-pue. Pour cela, il suffit de trouver l'une des nombreuses affiches de Kirk (devant Ammu-Nation, au Rusty Anchor...) et de lui téléphoner.

Cette prise de contact lancera une série de quêtes secondaires dans les marais, permettant d'en apprendre davantage sur le monstre et d'obtenir une récompense financière importante selon vos choix finaux. Vous devrez notamment retourner sur place, de nuit.

N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.