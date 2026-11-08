GTA 6 : Dates et heures du pré-téléchargement sur PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2026 à 14h00
Le lancement du jeu le plus attendu de tous les temps approche à grands pas. Découvrez exactement quand et comment lancer le prétéléchargement de Grand Theft Auto VI sur console pour être prêt dès l'ouverture des serveurs.
Ajouter aux sources préférées
GTA 6 : Dates et heures du pré-téléchargement sur PS5 et Xbox Series

Après des années d'attente, Grand Theft Auto VI est bel et bien sur le point de sortir. Mais avec un poids titanesque, et pour éviter de saturer les serveurs, Rockstar permet le prétéléchargement bien en amont de la sortie. Nous vous indiquons toutes les informations disponibles pour que vous puissiez vous préparer à ce qui deviendra très probablement un événement planétaire. 

Quand commence le pré-téléchargement de GTA 6 ?

Le pré-téléchargement débute à partir du mardi 10 novembre en France, soit neuf jours avant la sortie. De quoi laisser le temps à tous les joueurs de s'adapter. Concernant l'heure, cela varie avec une petite subtilité.

Heures de pré-téléchargement sur PlayStation 5

Si vous avez précommandé la version numérique sur PS5, le pré-téléchargement se lancera automatiquement dès le mardi 10 novembre à minuit (00h00), heure locale de votre région. Dans la nuit du lundi au mardi en France, donc.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Heures de pré-téléchargement sur Xbox Series X|S

Sur les consoles Xbox, le lancement s'effectue simultanément à l'échelle mondiale. En France, cela aura lieu à 1h, heure de Paris, toujours dans la nuit du lundi au mardi 10 novembre. Il n'y a qu'une heure de décalage entre les deux plateformes.

Il faut toutefois noter que cela n'est valable que pour les versions numériques de GTA 6. Il existe un autre cas, pour les versions physiques, qui diffère très légèrement. 

Miniature vidéo

Quid des versions physiques ?

Les éditions physiques en boîte (qui contiennent un code de téléchargement) seront livrées ou disponibles chez les revendeurs à partir du jeudi 12 novembre. Dès réception de votre boîte, vous pourrez utiliser le code sur le store numérique de votre console pour lancer le pré-téléchargement. Il y aura donc un décalage de quelques jours par rapport aux versions numériques de GTA 6.

Chargement du sondage...

0 votant

Enfin, si vous n'avez pas une bonne connexion, sachez qu'il faudra faire preuve de patience, puisque le poids de GTA 6 est de 212 Go. Pensez également à faire un peu de place sur votre PS5 ou Xbox Series. 

Sinon, rendez-vous le 19 novembre, pour la sortie de GTA 6, uniquement sur consoles pour le moment.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : Le patron de Take-Two et Rockstar justifie les reports
Grand Theft Auto VI 06 novembre 2026

GTA 6 : Le patron de Take-Two et Rockstar justifie les reports

À quelques jours de la sortie très attendue de GTA 6, le PDG de Take-Two revient sur les reports du jeu. Strauss Zelnick justifie ces décisions difficiles par une volonté de frôler la perfection, évitant ainsi un naufrage technique.
GTA 6 : Le risque du téléchargement illégal ne fait pas peur au patron de Take-Two
Grand Theft Auto VI 06 novembre 2026

GTA 6 : Le risque du téléchargement illégal ne fait pas peur au patron de Take-Two

À l'approche de la sortie de GTA 6, le piratage devient une préoccupation majeure. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, se montre lucide face à cette réalité incontournable et prévient que des mesures légales et techniques seront déployées pour protéger le jeu le plus attendu de la décennie.
GTA 6 Ultimate Edition : Vaut-elle le coup et faut-il payer plus cher pour cette édition ultime ?
Grand Theft Auto VI 05 novembre 2026

GTA 6 Ultimate Edition : Vaut-elle le coup et faut-il payer plus cher pour cette édition ultime ?

À deux semaines de la sortie du jeu le plus attendu de l'histoire, certaines personnes hésitent toujours quant au choix de la version de Grand Theft Auto VI à acheter. Découvrez le contenu détaillé de l'Édition Ultime et s'il est judicieux de débourser 20 euros supplémentaires.
GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars
Grand Theft Auto VI 04 novembre 2026

GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars

Avant même sa sortie, GTA 6 affole déjà les compteurs. Avec près de huit millions de précommandes enregistrées, le titre de Rockstar Games s'annonce comme un raz de marée commercial. Sans surprise, la console de Sony domina largement la console de Microsoft.
Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique
Grand Theft Auto VI 04 novembre 2026

Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique

Alors que la sortie de GTA 6 approche, il ne cesse d'alimenter les débats, aussi sérieux que farfelus. C'est le cas d'un expert financier qui affirme que dépenser les 80 ou 100 € pour le prochain titre de Rockstar pourrait paradoxalement vous faire économiser plusieurs milliers d'euros sur le long terme en remplaçant vos onéreuses sorties nocturnes.
GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement
Grand Theft Auto VI 03 novembre 2026

GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement

Voilà, l'attente touche à sa fin pour des millions de joueurs, mais aussi pour Rockstar Games. À quelques jours de la sortie officielle de Grand Theft Auto VI, le studio a confirmé les dates du prétéléchargement et le poids final colossal du jeu.

commentaire (0)