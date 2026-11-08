GTA 6 : Dates et heures du pré-téléchargement sur PS5 et Xbox Series

Le lancement du jeu le plus attendu de tous les temps approche à grands pas. Découvrez exactement quand et comment lancer le prétéléchargement de Grand Theft Auto VI sur console pour être prêt dès l'ouverture des serveurs.

Après des années d'attente, Grand Theft Auto VI est bel et bien sur le point de sortir. Mais avec un poids titanesque, et pour éviter de saturer les serveurs, Rockstar permet le prétéléchargement bien en amont de la sortie. Nous vous indiquons toutes les informations disponibles pour que vous puissiez vous préparer à ce qui deviendra très probablement un événement planétaire.

Quand commence le pré-téléchargement de GTA 6 ?

Le pré-téléchargement débute à partir du mardi 10 novembre en France, soit neuf jours avant la sortie. De quoi laisser le temps à tous les joueurs de s'adapter. Concernant l'heure, cela varie avec une petite subtilité.

Heures de pré-téléchargement sur PlayStation 5

Si vous avez précommandé la version numérique sur PS5, le pré-téléchargement se lancera automatiquement dès le mardi 10 novembre à minuit (00h00), heure locale de votre région. Dans la nuit du lundi au mardi en France, donc.

















Heures de pré-téléchargement sur Xbox Series X|S

Sur les consoles Xbox, le lancement s'effectue simultanément à l'échelle mondiale. En France, cela aura lieu à 1h, heure de Paris, toujours dans la nuit du lundi au mardi 10 novembre. Il n'y a qu'une heure de décalage entre les deux plateformes.

Il faut toutefois noter que cela n'est valable que pour les versions numériques de GTA 6. Il existe un autre cas, pour les versions physiques, qui diffère très légèrement.

Quid des versions physiques ?

Les éditions physiques en boîte (qui contiennent un code de téléchargement) seront livrées ou disponibles chez les revendeurs à partir du jeudi 12 novembre. Dès réception de votre boîte, vous pourrez utiliser le code sur le store numérique de votre console pour lancer le pré-téléchargement. Il y aura donc un décalage de quelques jours par rapport aux versions numériques de GTA 6.

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Enfin, si vous n'avez pas une bonne connexion, sachez qu'il faudra faire preuve de patience, puisque le poids de GTA 6 est de 212 Go. Pensez également à faire un peu de place sur votre PS5 ou Xbox Series.

Sinon, rendez-vous le 19 novembre, pour la sortie de GTA 6, uniquement sur consoles pour le moment.