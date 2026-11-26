À peine sorti, Grand Theft Auto 6 dévoile déjà les statistiques vertigineuses de son monde ouvert. Un joueur a pris le temps de compter chaque bâtiment de l'État de Leonida, révélant la proportion exacte de lieux que vous pourrez réellement visiter durant votre aventure.

Cela fait déjà une semaine que Grand Theft Auto VI est sorti, et ses secrets commencent peu à peu à se révéler, bien que des dizaines, voire des centaines, sont encore à découvrir par la communauté. L'un des joueurs a d'ailleurs pris le temps de comptabiliser tous les bâtiments de Leonida, l'immense carte du jeu, pour savoir quelle était la proportion qui était explorable, puisqu'une partie peut être visitée. Le résultat est assez surprenant.

Des milliers d'intérieurs modélisés

Le joueur connu sous le pseudonyme Aileos a réalisé un véritable travail de fourmi en comptabilisant absolument toutes les structures présentes dans le jeu. Selon ses calculs, le monde de Grand Theft Auto 6 abrite un total impressionnant de 5 588 bâtiments. Mais la véritable prouesse technique de la part de Rockstar réside dans le nombre de lieux accessibles. Sur ce total, il est possible de pénétrer à l'intérieur de 1 563 bâtiments différents.

Cela représente environ 28 % des infrastructures de la carte. Si certains joueurs pourraient voir le verre à moitié vide en soulignant que la grande majorité des portes restent closes, il convient de remettre ces chiffres en perspective. Visiter plus de 1 500 intérieurs uniques dépasse largement ce que la plupart des mondes ouverts ont proposé jusqu'à présent. D'autant plus que la carte de GTA 6 comporte plusieurs grandes villes, et donc des bâtiments plus imposants.

Comme le souligne un autre membre de la communauté face à ces statistiques, « une telle annonce nous aurait plongés dans la folie il y a quelques années ». Il est d'ailleurs peu probable qu'un joueur normal parvienne à explorer manuellement chacun de ces 1 563 lieux au cours d'une seule partie, tant la densité de l'environnement est écrasante. En témoigne Key Lento, la zone du premier chapitre, qui est déjà très fournie et qui demande de nombreuses heures pour être entièrement découverte.

Un monde vivant rempli d'activités

Au-delà des simples murs et des toits, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments qui fascine les joueurs depuis le lancement. L'intelligence artificielle des PNJ franchit un nouveau cap. Les rencontres aléatoires se multiplient, allant d'un employé de supérette qui reconnaît le protagoniste et lui demande de le braquer, jusqu'à des missions de sauvetage improbables impliquant des personnages déguisés en animaux.

















Malgré cette richesse de contenu évidente, Rockstar Games semble avoir gardé quelques atouts dans sa manche pour l'avenir. En explorant la carte, plusieurs joueurs ont remarqué des infrastructures fermées mais très prometteuses, que ce soit un immense casino ou un circuit de karting. Fait intéressant, ces deux complexes arborent de larges panneaux indiquant une ouverture prochaine. Ces bâtiments mystérieux pourraient bien constituer les fondations de la future composante multijoueur du titre, ou annoncer des mises à jour majeures pour l'aventure solo.

Dans tous les cas, GTA 6 n'a pas fini d'évoluer, pour le plus grand plaisir des millions de joueurs. N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment la liste de tous les codes nécessaires pour ouvri des coffres ou des portes. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.