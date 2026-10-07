GTA 6 disponible sur PC au lancement grâce à XBOX ? L'immense espoir des joueurs n'aura duré que quelques heures

Pendant quelques heures, le rêve semblait à portée de main pour les joueurs PC. Une affirmation de The Verge expliquait que Grand Theft Auto VI serait jouable en streaming via XBOX dès son lancement. Un espoir rapidement douché par un démenti officiel de Microsoft, rappelant la réalité des exclusivités consoles.

Pendant quelques heures, la communauté PC a cru au miracle. Alors que Rockstar Games a pour habitude de réserver les lancements de ses titres majeurs aux seules consoles de salon, une information a secoué l'industrie en pleine nuit. Selon le média américain The Verge, Microsoft aurait réussi un coup de maître en sécurisant les droits exclusifs de diffusion en streaming pour le très attendu Grand Theft Auto VI, laissant espérer une disponibilité sur ordinateur dès le premier jour.

Une fuite interne qui sème le trouble

Tout est parti d'une réunion interne chez Microsoft. Asha Sharma, dirigeante au sein de la division gaming, aurait déclaré à ses équipes que l'entreprise préparait un dispositif inédit autour du jeu de Rockstar Games. « Un dispositif qu'aucun autre constructeur ne met en place. »

















Il n'en fallait pas plus pour que la presse en déduise l'existence d'un accord d'exclusivité liant le cloud gaming de Microsoft au futur mastodonte de l'industrie. Cette manœuvre s'inscrivait parfaitement dans la nouvelle stratégie de la marque au X vert, qui s'apprête justement à modifier les conditions de son service cloud gaming. Attirer des millions de joueurs PC sur un abonnement pour jouer au titre le plus attendu de la décennie semblait être le coup du siècle.

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Le réveil difficile et le démenti officiel

L'état de grâce n'aura finalement duré que quatre petites heures. Face à l'ampleur grandissante de la rumeur, les hautes instances de Microsoft ont dû intervenir en urgence pour éteindre l'incendie. Matthew Ball, directeur de la stratégie, a pris la parole sur X (Twitter) pour rétablir la vérité et surtout éviter de faire des plans sur la comète.

Même s'il est réjouissant de constater l'engouement suscité par GTA VI et la XBOX, cela a également donné lieu à certaines informations erronées. Nous avons hâte de lancer GTA VI sur XBOX le 19 novembre, mais le jeu ne sera pas disponible en exclusivité en streaming ni sur PC.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Suite à cette intervention, le journaliste Tom Warren a dû faire amende honorable et corriger son article. L'accord évoqué en interne concernerait uniquement des droits de diffusion classiques sur console, interdisant de fait l'accès au jeu via les navigateurs web et les applications PC habituellement compatibles avec le Xbox Cloud Gaming.

La désillusion est rude pour les joueurs PC qui espéraient échapper à la traditionnelle attente imposée par Rockstar Games. Le studio reste fidèle à sa stratégie historique. Grand Theft Auto VI sortira donc bel et bien le 19 novembre prochain, mais il sera strictement réservé aux possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series X/S. Cependant, la version PC pourrait arriver plus vite que prévu, d'ici l'été 2027.