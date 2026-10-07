GTA 6 disponible sur PC au lancement grâce à XBOX ? L'immense espoir des joueurs n'aura duré que quelques heures

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2026 à 10h34
Pendant quelques heures, le rêve semblait à portée de main pour les joueurs PC. Une affirmation de The Verge expliquait que Grand Theft Auto VI serait jouable en streaming via XBOX dès son lancement. Un espoir rapidement douché par un démenti officiel de Microsoft, rappelant la réalité des exclusivités consoles.
GTA 6 disponible sur PC au lancement grâce à XBOX ? L'immense espoir des joueurs n'aura duré que quelques heures

Pendant quelques heures, la communauté PC a cru au miracle. Alors que Rockstar Games a pour habitude de réserver les lancements de ses titres majeurs aux seules consoles de salon, une information a secoué l'industrie en pleine nuit. Selon le média américain The Verge, Microsoft aurait réussi un coup de maître en sécurisant les droits exclusifs de diffusion en streaming pour le très attendu Grand Theft Auto VI, laissant espérer une disponibilité sur ordinateur dès le premier jour.

Une fuite interne qui sème le trouble

Tout est parti d'une réunion interne chez Microsoft. Asha Sharma, dirigeante au sein de la division gaming, aurait déclaré à ses équipes que l'entreprise préparait un dispositif inédit autour du jeu de Rockstar Games. « Un dispositif qu'aucun autre constructeur ne met en place. »

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Il n'en fallait pas plus pour que la presse en déduise l'existence d'un accord d'exclusivité liant le cloud gaming de Microsoft au futur mastodonte de l'industrie. Cette manœuvre s'inscrivait parfaitement dans la nouvelle stratégie de la marque au X vert, qui s'apprête justement à modifier les conditions de son service cloud gaming. Attirer des millions de joueurs PC sur un abonnement pour jouer au titre le plus attendu de la décennie semblait être le coup du siècle.

À lire également

GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations

GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations

Le réveil difficile et le démenti officiel

L'état de grâce n'aura finalement duré que quatre petites heures. Face à l'ampleur grandissante de la rumeur, les hautes instances de Microsoft ont dû intervenir en urgence pour éteindre l'incendie. Matthew Ball, directeur de la stratégie, a pris la parole sur X (Twitter) pour rétablir la vérité et surtout éviter de faire des plans sur la comète.

Même s'il est réjouissant de constater l'engouement suscité par GTA VI et la XBOX, cela a également donné lieu à certaines informations erronées. Nous avons hâte de lancer GTA VI sur XBOX le 19 novembre, mais le jeu ne sera pas disponible en exclusivité en streaming ni sur PC.

Suite à cette intervention, le journaliste Tom Warren a dû faire amende honorable et corriger son article. L'accord évoqué en interne concernerait uniquement des droits de diffusion classiques sur console, interdisant de fait l'accès au jeu via les navigateurs web et les applications PC habituellement compatibles avec le Xbox Cloud Gaming.

À lire également

Pour le bien de GTA 6, ses développeurs ont passé des années à fréquenter des clubs de strip-tease, et à pratiquer d'autres activités

Pour le bien de GTA 6, ses développeurs ont passé des années à fréquenter des clubs de strip-tease, et à pratiquer d'autres activités

La désillusion est rude pour les joueurs PC qui espéraient échapper à la traditionnelle attente imposée par Rockstar Games. Le studio reste fidèle à sa stratégie historique. Grand Theft Auto VI sortira donc bel et bien le 19 novembre prochain, mais il sera strictement réservé aux possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series X/S. Cependant, la version PC pourrait arriver plus vite que prévu, d'ici l'été 2027.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice

La campagne promotionnelle de Grand Theft Auto 6 s'accélère avec de nouvelles révélations. Rockstar Games promet une satire sociale encore plus mordante et démesurée que dans les épisodes précédents.
Rockstar promet que Lucia sera au niveau d'Arthur Morgan dans GTA 6
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

Rockstar promet que Lucia sera au niveau d'Arthur Morgan dans GTA 6

Lucia, la nouvelle protagoniste de Grand Theft Auto 6, est appelée à marquer l'histoire du jeu vidéo. Selon les scénaristes de Rockstar Games, cette héroïne posséderait une profondeur d'écriture telle qu'elle pourrait rivaliser avec les figures les plus emblématiques du studio.
GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations

Les récents rapports de classification confirment que Grand Theft Auto 6 repoussera toutes les limites de l'industrie. Avec une évaluation stricte, le prochain titre de Rockstar Games s'annonce comme l'expérience la plus brutale, explicite et mature jamais créée pour la célèbre franchise.

commentaire (0)