Pour le bien de GTA 6, ses développeurs ont passé des années à fréquenter des clubs de strip-tease, et à pratiquer d'autres activités

Pour recréer l'État de Leonida avec un réalisme saisissant, les équipes de Rockstar ont multiplié les voyages d'immersion en Floride. Entre patrouilles nocturnes avec d'anciens policiers et soirées dans les clubs de strip-tease, les développeurs n'ont rien laissé au hasard.

Le développement d'un jeu vidéo est souvent un travail de l'ombre, exigeant et ingrat, rythmé par des heures interminables devant un écran. Mais pour façonner le monde de Grand Theft Auto VI, les équipes de Rockstar Games ont dû quitter leurs bureaux écossais pour se frotter à la réalité du terrain. Et pas n'importe lequel : la Floride, source d'inspiration directe de l'État fictif de Leonida. Afin de garantir une authenticité sans faille, les créateurs ont mené des recherches approfondies sur place, mêlant l'utile à l'agréable, mais surtout le danger à la décadence.

Une immersion totale dans la culture floridienne

Pour capturer l'essence de Vice City et de ses environs, il ne suffisait pas de consulter des cartes ou de regarder des documentaires. Rupert Humphries, vice-président senior de la narration chez Rockstar, a récemment expliqué à GameInformer la méthode radicale employée par le studio. Les développeurs ont littéralement vécu la vie locale sous toutes ses coutures.

Nous y allons et essayons de tout expérimenter, qu'il s'agisse de patrouiller la nuit avec d'anciens flics, de fréquenter des clubs de strip-tease et des boîtes de nuit, ou de passer du temps sur la plage, dans les Everglades, dans les Keys et au-delà.

Ces expéditions, répétées au fil des années, ont permis aux équipes de Rockstar North, principalement basées sous le ciel gris d'Édimbourg, de s'imprégner de la chaleur étouffante et de l'ambiance si particulière de la côte est américaine. Si l'idée d'aller en boîte de nuit pour le travail peut prêter à sourire, elle témoigne surtout de la volonté maniaque du studio de retranscrire une atmosphère crédible.

Le contraste social au cœur du scénario

Au-delà des plages de sable fin et des néons tapageurs, l'objectif de ces voyages était de saisir les dynamiques sociales complexes qui animent la région. Le duo de protagonistes, Jason et Lucia, sera amené à traverser des environnements extrêmement variés, reflétant les profondes inégalités du territoire américain.

Nous n'avons pas le temps de vous emmener partout, mais nous voulons que vous puissiez explorer et ressentir la plupart des lieux, des cultures et des ambiances. Ce jeu et ses histoires s'épanouissent vraiment dans un environnement où les riches et les pauvres vivent côte à côte. Et le crime et la corruption sont le fil conducteur qui relie tout le monde.

Cette vision confirme que GTA 6 ne se contentera pas d'être une simple carte postale de la Floride. Le titre s'annonce comme une satire mordante, où la misère côtoie l'opulence indécente des quartiers huppés. Si de nombreux studios organisent des voyages de recherche pour leurs jeux, les expéditions de Rockstar dans les hauts lieux du tourisme et du vice floridiens risquent de faire des envieux dans l'industrie.

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Reste à voir comment cette matière brute sera transformée pour donner vie à l'une des œuvres culturelles les plus attendues de la décennie. Rendez-vous sans faute le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.