Se faire attraper par les forces de l'ordre dans Grand Theft Auto 6 n'est pas synonyme de fin de partie, mais l'addition peut vite devenir salée selon l'avancée de votre aventure. Entre la possibilité de vous rendre, de résister et les lourdes pénalités financières ou matérielles qui en découlent, voici tout ce qu'il faut savoir sur le système d'arrestation dans Leonida.

En effectuant certaines mauvaises actions, vous allez très vite avoir la police à vos trousses. Et lorsque vous ne parvenez pas à la semer, l'arrestation devient inévitable, si ce n'est pas la mort. Ce mécanisme obéit à des règles précises et entraîne des conséquences directes sur votre équipement et vos finances. Voici tout ce qu'il faut savoir lorsque vous vous faites arrêter dans Grand Theft Auto VI.

Se rendre ou résister aux forces de l'ordre ?

Dans GTA 6, vous pouvez vous faire arrêter de deux manières distinctes : soit en étant neutralisé par les policiers, soit en choisissant de vous rendre de votre plein gré. Lorsque votre indice de recherche est faible, les agents privilégient les méthodes non létales en utilisant des tasers, des pistolets paralysants et des matraques plutôt que des armes à feu lourdes. Si vous roulez au ralenti, un officier peut également ouvrir votre portière pour vous plaquer au sol. Si vous êtes mis hors d'état de nuire sans parvenir à fuir, vous finissez menotté.

Il est toutefois possible de choisir la reddition volontaire en vous approchant des policiers avec votre arme rangée, puis en maintenant la touche R1 (sur PlayStation) ou RB (sur Xbox). Il suffit alors d'attendre qu'un agent vienne vous passer les menottes. Cependant, même à ce stade, rien n'est totalement perdu puisque vous avez la possibilité de marteler la touche indiquée à l'écran pour vous débattre, résister à l'arrestation et tenter une ultime évasion.

Les pénalités en cas d'arrestation

Une fois arrêté, votre personnage réapparaît directement à la dernière planque visitée, mais cette mésaventure s'accompagne de plusieurs sanctions concrètes. Sur le plan financier, vous perdez une partie de l'argent liquide que vous portez sur vous, ainsi qu'une somme prélevée directement sur votre compte BuckMe. Les marchandises illégales que vous transportiez au moment des faits sont également saisies.

Votre arsenal et votre véhicule subissent aussi le contrecoup de votre passage derrière les barreaux. Toutes les armes ramassées ou pillées au cours de votre exploration qui ne vous appartiennent pas officiellement sont définitivement perdues, contrairement aux armes achetées ou stockées dans votre arsenal sécurisé qui restent intactes. Quant au véhicule que vous conduisiez lors de votre interpellation, il est généralement identifié par la police et envoyé à la fourrière la plus proche.

Pour le récupérer, vous n'aurez d'autre choix que d'aller le voler sur place, au risque de déclencher immédiatement une nouvelle course-poursuite si vous êtes repéré. Voilà pourquoi abuser des sauvegardes manuelles peut être une bonne idée.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment une carte interactive.