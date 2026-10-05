GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations

Les récents rapports de classification confirment que Grand Theft Auto 6 repoussera toutes les limites de l'industrie. Avec une évaluation stricte, le prochain titre de Rockstar Games s'annonce comme l'expérience la plus brutale, explicite et mature jamais créée pour la célèbre franchise.

Alors qu'il est sur le point d'arriver, dans un mois et demi environ, Grand Theft Auto VI est actuellement passé au crible par les différentes organisations de classification, dont le PEGI, pour lui attribuer une note. Sans surprise, il sera, en Europe, interdit aux mineurs. Notamment à cause d'un opus plus sombre que jamais.

Une violence réaliste et sans précédent

Si la saga a toujours fait de la provocation sa marque de fabrique, ce sixième opus semble franchir un nouveau cap dans la représentation de la violence. Les organismes de classification européens (PEGI), qui ont récemment évalué le jeu en vue de sa sortie prévue pour le 19 novembre, ont détaillé les raisons de cette restriction aux adultes. Le rapport mentionne une violence sanglante dotée d'un haut degré de réalisme. Les joueurs auront notamment la possibilité de blesser n'importe quel personnage présent dans l'environnement, mais aussi de s'en prendre aux animaux domestiques, une nouveauté qui risque de faire couler beaucoup d'encre, notamment auprès des différentes associations telles que la PETA.

Grand Theft Auto VI PEGI rating is now up! https://t.co/av3HXd6GQf https://t.co/6MhVcAA1xc — iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) October 2, 2026

Plus surprenant encore, le système de dégâts promet d'être particulièrement poussé. Le rapport de classification précise que certaines armes pourront causer des dégâts physiques majeurs au cours des affrontements.

La violence est sanglante avec un haut degré de réalisme, certaines armes pouvant causer des dégâts plus importants tels que des décapitations et des démembrements détaillés.

Cette surenchère macabre montre la volonté du studio de proposer un monde ouvert toujours plus viscéral, où les conséquences des fusillades se feront lourdement ressentir sur les corps des ennemis.

















Drogues et thèmes sexuels explicites

L'immersion dans le milieu criminel de Vice City ne se limitera pas aux braquages et aux meurtres. La consommation de stupéfiants occupera une place centrale et interactive. Les joueurs pourront transporter des substances illicites dans leur inventaire et les consommer en temps réel. Le rapport souligne même qu'il sera possible de prendre de la cocaïne directement depuis sa propre main à n'importe quel moment de la partie, un détail qui confirme l'orientation extrêmement mature de l'œuvre.

Du côté des thèmes sexuels, le titre ne fera pas non plus dans la dentelle. Outre la nudité intégrale et des scènes de rapports sexuels, le jeu inclura des séquences abordant des fétichismes spécifiques. Les célèbres clubs de strip-tease feront leur retour avec une dimension interactive inédite, permettant au joueur d'utiliser ses mains lors de danses privées tarifées.

La liberté absolue selon Rockstar Games

À ces éléments s'ajoutent l'usage de langage discriminatoire dans les émissions de télévision et sur les stations de radio du jeu, ainsi qu'une abondance d'insultes. Tout indique que Rockstar Games n'a reculé devant aucune controverse pour bâtir son univers. Si le cinquième épisode avait déjà choqué son monde avec les frasques de Trevor Philips, cette nouvelle itération semble concevoir l'excès comme une « norme fondamentale ».

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L'attente autour de ce projet titanesque ne cesse de croître. En détaillant par le menu les outrances de son monde ouvert, la classification confirme que les développeurs ont choisi d'assumer pleinement leur statut de créateurs d'expériences sans filtre. Reste à savoir comment le grand public accueillera cette liberté totale et décomplexée lors de son lancement, le 19 novembre prochain, sur PS5 et Xbox Series.

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