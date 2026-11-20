Moins de deux jours après la sortie de GTA 6, un streamer revendique déjà le premier record du monde. En jouant plus de cinquante heures d'affilée sans dormir, il a atteint le générique de fin, marquant le début d'une longue course pour les passionnés de speedrun.

L'effervescence autour de Grand Theft Auto VI est totale. Les créateurs de contenu et les joueurs du monde entier explorent chaque recoin du jeu, mais pour certains, l'objectif est tout autre. La course aux records et aux performances extrêmes a déjà commencé. Ce qui semble être le tout premier speedrun de l'histoire du jeu vient d'être enregistré, bien qu'il soit peu probable que ce temps de référence reste invaincu très longtemps. Moins de 48 heures après le lancement officiel du titre de Rockstar Games, un joueur a réussi l'exploit d'atteindre le générique de fin en une seule session ininterrompue.

Un marathon extrême de près de 40 heures

Le streamer, connu sous le pseudonyme de BrycexD, a revendiqué cette première place symbolique. Son chronomètre affiche un temps précis de 39 heures, 38 minutes et 22 secondes pour boucler l'aventure principale. Une performance qui force le respect, mais qui soulève également des questions sur les conditions de cet accomplissement. Sur ses réseaux sociaux, le créateur n'a pas caché sa fierté.

Je suis la toute première personne au monde à terminer la version officielle de Grand Theft Auto 6 ! Je détiens aussi désormais le record du monde de speedrun, car je suis resté éveillé pendant plus de 50 heures et je n'ai pris aucune pause.

Il faut admettre que le dévouement à cette cause est impressionnant. Cependant, il reste difficile de vérifier ces affirmations de manière absolue. Nous sommes encore très proches du lancement de cette œuvre monumentale. Il est tout à fait possible qu'un autre joueur ait terminé l'histoire de GTA 6 plus rapidement sans pour autant enregistrer ou diffuser sa partie en direct. Même si cette hypothèse est peu probable.

WE DID IT!!! I'm the very first person in the world to beat the official release version of Grand Theft Auto 6! I also now hold the speedrun world record as I stayed up for 50+ hours and took no breaks. -14,000 Combined CCV Peak -6,126 Subs - 12.2K Total -DCTY Verifier https://t.co/6fJDZJxhye — BrycexD (@BrycexD_) November 20, 2026

Pour le moment, ce record s'inscrit dans un contexte non régulé. Les classements du site de référence Speedrun ne s'ouvriront pas avant plus de quarante et un jours. Cette période de latence laisse le champ libre aux expérimentations sans véritable supervision officielle. BrycexD est certainement la personnalité la plus visible à avoir atteint le générique de ce jeu titanesque, même si ses méthodes ne sont pas forcément recommandables.

















Une performance qui divise la communauté

Déjà, rester éveillé pendant plus de cinquante heures représente un risque évident pour la santé. De plus, on peut légitimement se demander s'il est vraiment agréable de se plonger dans un jeu d'une telle envergure uniquement pour le terminer le plus vite possible, sans prendre le temps d'en apprécier les détails. Les réactions de sa communauté sont d'ailleurs très partagées. Si certains saluent l'exploit technique, d'autres s'inquiètent.

Félicitations mec, mais ça a l'air vraiment horrible et en aucun cas agréable.

Un autre réplique avec un « attendre le jeu pendant 13 ans pour le finir en 2 jours », signe de l'absurdité de la situation. Quoi qu'il en soit, ce premier jalon est posé. Il ne reste plus qu'à observer quels seront les premiers vrais records, une fois que la course au speedrun sera lancée. Pour la petite histoire, le record de speedrun de Grand Theft Auto V est actuellement de 5h36.

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