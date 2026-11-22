Dans GTA 6, les stations de radio ne sont plus réservées aux trajets en voiture. Il est désormais possible de profiter de la bande-son de Rockstar en explorant Leonida à pied, que ce soit pour écouter ses morceaux préférés ou découvrir les différents podcasts disponibles. Nous vous expliquons comment faire?

Les activités sont multiples dans Grand Theft Auto VI et si vous êtes du genre à explorer, ou faire votre sport, en voulant écouter de la musique, sachez que cela est possible. Il faudra toutefois acheter un élément indispensable, des écouteurs, pour profiter de votre musique n'importe ou et n'importe quand.

Où acheter des écouteurs dans GTA 6 ?

Pour écouter de la musique en dehors d'un véhicule dans GTA 6, vous devez d'abord acheter une paire d'écouteurs ou un casque audio. Ces équipements sont disponibles dans les magasins d'électronique présents à différents endroits de la carte.

L'un des premiers commerces que vous pourrez découvrir se trouve dans la partie nord de Hamlet, près de la prison où Lucia est détenue au début de l'aventure. Il s'agit de Zeke's Gadgets, une boutique dans laquelle vous pourrez acheter deux types d'équipements :

Les écouteurs intra-auriculaires vendus 139 dollars.

Le casque audio vendu 199 dollars.





Vous pourrez choisir le modèle qui vous convient le mieux, sachant que les écouteurs et le casque sont proposés en plusieurs coloris. Une fois votre achat effectué, vous pourrez immédiatement équiper votre nouvel accessoire.

Comment équiper les écouteurs ou le casque dans GTA 6 ?

Après avoir acheté vos écouteurs ou votre casque audio, vous devez les équiper pour pouvoir écouter de la musique en vous promenant dans Leonida.

Pour cela, maintenez L1 sur PlayStation ou LB sur Xbox afin d'ouvrir la roue des armes, puis rendez-vous dans l'onglet consacré aux objets. Vous devriez alors retrouver votre nouvel équipement dans la sélection. Il ne vous reste plus qu'à le sélectionner pour que Jason ou Lucia le porte.

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Vous pouvez également équiper vos écouteurs depuis une garde-robe, ce qui vous permet de les associer à vos différentes tenues.

Comment écouter la radio à pied dans GTA 6 ?

Une fois vos écouteurs équipés, vous pouvez enfin profiter des stations de radio sans avoir besoin de monter dans une voiture. La manipulation est assez simple et reprend un fonctionnement proche de celui proposé lorsque vous êtes au volant.

Voici comment procéder :

Assurez-vous que Jason ou Lucia porte bien ses écouteurs ou son casque audio.

Maintenez la flèche gauche de la croix directionnelle pour afficher la sélection des stations de radio.

Parcourez les différentes stations et choisissez celle que vous souhaitez écouter.

Pour accéder aux podcasts, utilisez la flèche bas de la croix directionnelle afin d'afficher les contenus disponibles.

Vous pourrez ainsi écouter vos morceaux préférés et découvrir les podcasts tout en explorant les rues de Vice City ou les autres régions de Leonida.

Pour arrêter la musique ou le podcast, maintenez de nouveau la flèche gauche, puis appuyez sur Croix sur PlayStation ou A sur Xbox. Vous pouvez également désactiver vos écouteurs en passant par la roue des objets avec L1/LB.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment une carte interactive.