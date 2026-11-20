Dans Grand Theft Auto VI, semer les forces de l'ordre demande bien plus que de simplement appuyer sur l'accélérateur. Avec le retour des six étoiles et l'introduction d'un système d'identification poussé, les policiers mémorisent votre visage, vos vêtements, vos armes et votre véhicule. Découvrez comment fonctionne ce nouveau système de recherche et toutes les techniques pour disparaître des radars.

Le système des étoiles est bien connu de tous les joueurs de la franchise, et il est tout naturellement de retour dans Grand Theft Auto VI. Dès qu'un délit est commis et signalé, les autorités se mettent en alerte et déploient un périmètre de recherche sur la carte. Pour vous en sortir sans encombre, il est désormais indispensable de rompre le contact visuel, de quitter la zone d'alerte, mais surtout d'effacer les indices permettant aux patrouilles de vous reconnaître au premier coup d'œil.

Comprendre le système d'étoiles et la zone d'alerte

Dans GTA 6, le nombre d'étoiles indique toujours l'intensité de la riposte policière, mais leur couleur renseigne précisément sur l'avancée de l'enquête et le niveau d'identification. Lorsque les étoiles sont noires avec une bordure blanche ou rouge, la police a été alertée d'un incident mais ne dispose d'aucune description de vous, de votre partenaire ou de votre véhicule. Vous pouvez alors quitter les lieux discrètement sans déclencher de poursuite directe.

Lorsque les forces de l'ordre sont en route ou viennent de vous perdre de vue, les étoiles s'affichent en gris plein. En revanche, dès que vous êtes repéré et activement poursuivi, elles deviennent blanches. Une fois que vous parvenez à rompre le contact visuel et à sortir du périmètre immédiat, vos étoiles passent au rouge.

Ce statut signifie qu'une alerte reste active dans la zone de votre dernière position connue, matérialisée par un large rayon rouge sur la carte. Tant que vous restez dans ce périmètre ou que vous y retournez trop vite, la moindre patrouille qui vous croise relancera la chasse.

Supprimer les indices d'identification et les icônes rouges

L'une des nouveautés majeures de cet opus réside dans les icônes rouges qui apparaissent à l'écran sous votre indice de recherche. Elles indiquent exactement ce que les autorités savent de vous, qu'il s'agisse de votre physique, de votre tenue, de votre arme, de votre véhicule, de votre partenaire ou d'enregistrements de caméras de surveillance. Pour faire baisser votre indice de recherche, vous devez neutraliser ces éléments.

Voici un tableau explicatif concernant les icônes :

Icônes Signification Apparence reconnue La police sait à quoi vous ressemblez. Il faut changer d'accessoires ou de coiffure pour éviter d'être reconnu. Véhicule reconnue La police connaît vôtre véhicule. Changez de voiture ou faite repeindre celle que vous avez actuellement dans un Pay 'n' Spray pour éviter d'être reconnu. Tenue reconnue La police connaît votre tenue. Il faut changer de vêtement chez vous, ou acheter une nouvelle tenue. Arme visible/utilisée reconnue La police sait que vous portez une arme visible. Les armes de poing peuvent être dissimulées, il suffit donc de les retirer de l'équipement. En revanche, les armes longues ne peuvent pas être dissimulées, il faut les ranger ou s'en débarasser. Partenaire reconnue La police connaît les deux membres du duo. Reconnaissance par vidéosurveillance Certains lieux peuvent vous reconnaître si vous y retournez. Les enregistrements peuvent toutefois être détruits sur place, sauf si les caméras de vidéosurveillance sont connectées au cloud (ce qui est généralement le cas dans les établissements haut de gamme).

Modifier l'apparence de votre personnage

Si les policiers ont enregistré votre tenue ou votre visage, changez de vêtements dès que vous êtes hors de leur champ de vision. Il est fortement recommandé de sauvegarder plusieurs tenues dans le coffre de votre voiture personnelle afin de pouvoir vous changer rapidement après un braquage sans avoir à rentrer chez vous.

Retirer des accessoires comme un masque, une casquette ou des lunettes après un coup, ou encore passer chez le coiffeur ou le tatoueur, permet également de ne plus correspondre au signalement diffusé sur les ondes.

Changer de véhicule, repeindre et gérer les traceurs

Si votre voiture a été identifiée, abandonnez-la pour en voler une autre une fois hors de vue, ou rendez-vous dans un atelier Pay ‘n' Spray pour acheter une nouvelle peinture et réparer les dégâts, à condition de ne plus être en poursuite active.

Notez toutefois que le vol de véhicules haut de gamme comporte un risque supplémentaire lié aux traceurs GPS. Les modèles équipés d'un traceur jaune envoient votre position à la police si vous vous arrêtez plus de quelques secondes, tandis que ceux dotés d'un traceur rouge vous trahissent dès que votre vitesse passe sous un certain seuil, vous obligeant à rouler à tombeau ouvert.

Dissimuler vos armes et effacer les preuves

Se déplacer avec une arme à la main alerte immédiatement les passants et les agents. Si les armes de poing peuvent être cachées sur vous, les fusils d'assaut, fusils à pompe et mitraillettes restent visibles. Pensez impérativement à ranger ces armes lourdes dans le coffre de votre voiture ou à les abandonner pour ne plus éveiller les soupçons.

De même, lors de vos braquages, portez un masque et pensez à détruire les serveurs de vidéosurveillance dans les bureaux lorsque ceux-ci ne sont pas sauvegardés sur le cloud. Enfin, si vous avez agi en duo avec Jason et Lucia, séparer les deux personnages une fois hors de vue permet de brouiller les pistes et de réduire les chances d'identification.

Les meilleures astuces pour semer les patrouilles sur le terrain

Plutôt que d'emprunter les grands axes de Vice City où les barrages et les patrouilles abondent, privilégiez les ruelles étroites, les chemins secondaires et les tunnels ferroviaires, ces derniers étant redoutables pour faire perdre votre trace aux hélicoptères. Lorsque vous êtes hors du champ de vision d'une patrouille qui approche, vous pouvez également garer votre voiture dans un recoin sombre ou un parking couvert et maintenir la touche Rond sur PS5 ou B sur Xbox Series pour vous baisser dans l'habitacle et passer inaperçu. Une astuce qui ne marchera pas si vous avez toujours un véhicule connu des services de police. Notez qu'opter pour fuir par la mer peut être une bonne idée, si vous arrivez à semer l'hélicoptère.

Durant votre fuite, évitez autant que possible d'abattre des policiers, ce qui ne ferait qu'aggraver votre cas et augmenter le nombre d'étoiles. Si vous devez neutraliser un poursuivant, visez plutôt les pneus de son véhicule pour l'immobiliser. Enfin, sachez que si vous atteignez le niveau maximal de six étoiles, l'armée et les unités d'élite seront déployées et l'alerte ne prendra fin qu'à votre mort. À partir de quatre étoiles, misez donc sur la maniabilité d'une moto pour vous faufiler et quitter la zone rouge au plus vite.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment comment conserver vos véhicules volés et vos armes.