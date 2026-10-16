GTA 6 a un coût si gigantesque que même Rockstar refuse de le dévoiler

Rockstar Games a enfin commenté la rumeur sur le budget de GTA 6. Contrairement à la croyance populaire, le coût de développement ne s'élève pas à 1,5 milliard de dollars.

La rumeur d'un budget pharaonique de 1,5 milliard de dollars, frôlant même avec les 2 milliards selon d'autres bruits de couloir, pour le développement de Grand Theft Auto VI a longtemps alimenté les conversations des joueurs du monde entier. Un chiffre si démesuré qu'il semblait presque crédible pour un jeu de cette ampleur. Pourtant, Rockstar Games vient de mettre un terme à cette spéculation. Dans une interview avec Bloomberg, une dirigeante du studio a formellement démenti ce montant, sans pour autant révéler le coût réel du projet le plus attendu de la décennie.

La fin d'une rumeur tenace

L'origine de ce chiffre provient d'une estimation de l'analyste Michael Pachter, qui avait suggéré que les coûts de développement pourraient dépasser cette somme astronomique. Rapidement, cette estimation s'est transformée en une quasi-vérité sur les réseaux sociaux, devenant le symbole de l'ambition démesurée de GTA 6. C'est lors d'un entretien avec le célèbre journaliste Jason Schreier de Bloomberg que la vérité a été rétablie, plus ou moins.

















Jennifer Kolbe, directrice de la publication chez Rockstar Games, a été interrogée sur ce fameux budget. Bien qu'elle n'ait donné aucun chiffre précis, elle a clairement « écarté la rumeur selon laquelle le jeu dépasserait 1,5 milliard de dollars ». Toutefois, bien que le budget n'atteigne pas ce milliard et demi, il reste certain qu'il reste l'un des plus élevés de toute l'histoire du jeu vidéo.

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Un développement au très long cours

Il faut dire que l'attente autour de GTA 6, qui dure depuis plus de dix ans, justifie un investissement colossal. Le développement du jeu, sous une forme ou une autre, a débuté aux alentours de 2015. Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, avait confirmé que l'équipe travaillait sur une version baptisée « Project Americas » dès 2015.

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Ce projet initial prévoyait une histoire se déroulant entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, avant que le studio ne décide de concentrer ses forces sur la finalisation de Red Dead Redemption 2. Ce long processus, parsemé de changements de direction et d'une ambition sans cesse revue à la hausse, explique en partie les coûts élevés.

Une rentabilité quasi assurée

Même si le budget n'est pas de 1,5 milliard, Rockstar et sa maison mère Take-Two ont sans aucun doute investi plusieurs centaines de millions de dollars. Aaron Garbut, autre co-directeur du studio, a d'ailleurs affirmé que le jeu ne faisait « aucun compromis sur les détails ou l'échelle ».

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Cette promesse d'une expérience hors norme a un coût. Cependant, le studio est confiant et compte tenu de l'engouement à un mois de la sortie, il ne fait aucun doute que Rockstar et Take-Two récupéreront leur investissement très rapidement. GTA 6, qui arrive ce 19 novembre 2026, devrait battre de nombreux records.