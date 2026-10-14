Rockstar explique pourquoi la sortie de GTA 6 a pris autant de retard

L'attente interminable autour de GTA 6 trouve enfin une explication. Rob Nelson, directeur du développement, révèle que le jeu a subi un retard majeur. Le projet initial, extrêmement ambitieux, a dû être mis sur pause au profit d'un autre.

L'attente autour du prochain volet de la saga criminelle de Rockstar Games semble interminable pour des millions de joueurs à travers le monde, et ce, bien que Grand Theft Auto VI arrive dans un mois. Alors que plus d'une décennie s'est écoulée depuis la sortie du précédent opus, les joueurs se sont souvent demandé pourquoi le studio prenait autant de temps pour livrer la suite. La réponse vient d'être apportée par Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North et responsable principal du développement du futur titre. Selon lui, les plans originaux étaient d'une envergure sans précédent, mais la réalité de la production de jeux vidéo a forcé l'entreprise à revoir sa stratégie globale.

Un projet initial démesuré baptisé « Project Americas »

Dès l'année de sortie de Grand Theft Auto V, les équipes de développement commençaient déjà à esquisser l'avenir. Rob Nelson confirme qu'en 2015, plusieurs membres du personnel se sont envolés pour Miami afin d'effectuer leur tout premier voyage de recherche. À cette époque, le jeu portait un nom de code très révélateur sur ses ambitions géographiques. Le but de ce projet était de proposer une carte gigantesque englobant des parties entières de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud.

















La vision initiale prévoyait un développement en parallèle entre les différents studios de l'entreprise. Ainsi, Rockstar North devait se concentrer sur cette nouvelle aventure urbaine pendant que Rockstar San Diego travaillait activement sur la suite de Red Dead Redemption. Cette organisation devait permettre de maintenir un rythme de sortie régulier pour les deux franchises majeures de l'éditeur.

Le sacrifice nécessaire pour Red Dead Redemption 2

Cependant, les ambitions ont rapidement rattrapé la réalité technique et humaine. L'ampleur de Red Dead Redemption 2 a pris des proportions inattendues, nécessitant des ressources colossales. Face à ce défi titanesque, la direction a pris une décision radicale. Rob Nelson explique (via Bloomberg) qu'il est devenu évident que cette fresque historique exigeait l'implication totale de l'ensemble des studios Rockstar.

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Par conséquent, le développement de la nouvelle itération de Grand Theft Auto a été purement et simplement mis en attente pendant plusieurs années. Il fallait absolument mobiliser toutes les forces vives pour franchir la ligne d'arrivée du jeu en monde ouvert situé au Far West. Ceci explique en grande partie le vide de 13 années entre les deux épisodes de la licence urbaine. Et le projet, trop ambitieux, a été revu à la baisse, pour se focaliser uniquement sur Leonida et Vice City.

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Tout cela sera à découvrir le 19 novembre, date de sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.