GTA 6 dévoile déjà son trailer de lancement, et fait monter la température

Rockstar Games vient de publier, un peu par surprise, le trailer de lancement de Grand Theft Auto 6. À quelques semaines de sa sortie, cette vidéo offre un dernier regard explosif sur l'aventure criminelle de Jason et Lucia au cœur de l'État de Leonida.

Rockstar Games vient de frapper un grand coup. Sans la moindre annonce préalable ni campagne de teasing, le studio étoilé a mis en ligne la bande-annonce de lancement de Grand Theft Auto VI. Une vidéo haletante d'une minute et demie qui fait office d'ultime mise en bouche avant l'arrivée tant attendue du titre le 19 novembre. Loin de s'attarder sur les mécaniques de gameplay pures, cette séquence cinématographique met l'accent sur la narration, les relations entre les protagonistes et l'ambiance poisseuse de cette nouvelle itération floridienne.

Une plongée saisissante dans le passé sombre de Jason

Si les deux premières vidéos promotionnelles s'étaient largement concentrées sur le personnage de Lucia et sa sortie de prison, ce nouveau montage rééquilibre habilement la balance en s'attardant sur son partenaire de crime. Le trailer lève en effet le voile sur le passé pour le moins tourmenté de Jason.

















Les joueurs découvrent ainsi qu'il a quitté l'armée dans des conditions particulièrement déshonorantes, un bagage psychologique lourd à porter qui explique sans doute sa bascule inévitable dans la criminalité locale. Cette dynamique de couple criminel est au centre absolu de l'intrigue, illustrée notamment par une scène intime sous la douche où l'on remarque un détail crucial, Lucia porte toujours son bracelet électronique à la cheville, limitant potentiellement ses mouvements durant une partie de l'aventure GTA 6.

Le synopsis officiel partagé par les développeurs confirme d'ailleurs cette trajectoire chaotique et désespérée :

Jason et Lucia ont toujours su que les dés étaient pipés. Mais lorsqu'un braquage facile tourne mal, ils se retrouvent du côté le plus sombre de l'endroit le plus ensoleillé d'Amérique, au cœur d'une conspiration criminelle qui s'étend sur tout l'État de Leonida, forcés de compter l'un sur l'autre plus que jamais s'ils veulent s'en sortir vivants.

Rockstar Games confirme, encore une fois, que l'intégralité des images diffusées a été capturée directement sur la version de base de la PS5, de bon augure pour les futurs joueurs.

Enfin, l'aspect sonore, véritable marque de fabrique de la franchise, occupe également une place de choix dans cette ultime présentation. Le trailer est majestueusement rythmé par un titre inédit du célèbre duo électro français Justice, qui signe par ailleurs la bande originale complète du jeu. Ce morceau percutant, réalisé en collaboration avec des artistes de renom tels que Tame Impala, SZA et King Gizzard and the Lizard Wizard, figurera sur l'album officiel de la bande-son.

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Une composition magistrale qui accompagne à la perfection la montée en tension vertigineuse de cette aventure criminelle, dont la sortie définitive est fixée au 19 novembre prochain.