« 600 000 animations » : le niveau de détail insensé des PNJ de GTA 6 révélé par Rockstar

Rockstar Games va repousser les limites du réalisme avec Grand Theft Auto 6. Fini les foules générées aléatoirement, le studio a développé un système colossal comprenant près de 600 000 animations pour donner vie à ses PNJ dotés de véritables personnalités, et qui évolueront eux aussi avec le temps.

Le niveau de détail de Grand Theft Auto VI s'annonce tout simplement vertigineux. Selon les dernières informations exclusives publiées par le magazine Edge, Rockstar Games a mis en place un système ultra complexe pour ses PNJ, ce qui explique d'ailleurs pourquoi un studio a été créé uniquement pour leur création. De nouveaux détails ont été partagés, promettant une ville vivante et une aventure très immersive.

Une foule dotée d'une véritable personnalité

Plutôt que de s'appuyer sur des systèmes procéduraux classiques pour assembler des foules interchangeables, les développeurs ont fait le choix de l'authenticité. Chaque habitant de l'État de Leonida bénéficie d'une attention particulière. Le résultat de ce travail acharné se traduit par des chiffres impressionnants.

La direction artistique du studio a supervisé chaque personnage, créant environ 600 000 animations.

Au-delà de l'aspect purement visuel, ces piétons sont dotés de traits de caractère qui déterminent leurs réactions. Leur tempérament, leur niveau d'agressivité, l'endroit où ils se trouvent, ce qu'ils ont vu et la manière dont le joueur se comporte avec eux sont autant de variables prises en compte. Différents quartiers possèderont ainsi leurs propres spécificités démographiques et professionnelles.

















Des réactions imprévisibles et contextuelles

Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, précise ce que signifie réellement cette notion de spécificité professionnelle. Il s'agit de déterminer qui sera agressif, qui ira chercher une arme ou encore qui osera défier le joueur. Le vieux piéton des précédents jeux, sorte d'accessoire mobile attendant de paniquer quand on le braque, a laissé place à un éventail kaléidoscopique de réactions possibles.

L'aperçu donne un exemple frappant de cette nouvelle dynamique. Dans une scène décrite par les journalistes, un homme accompagné de son chien décide que le simple regard insistant du protagoniste Jason constitue une provocation. L'homme se met en position de combat puis détache la laisse de son animal. Face à la fuite de Jason, le chien se lance à sa poursuite, provoquant l'envol d'un groupe de pigeons, avant de finalement se désintéresser et de retourner vers son maître.

Un monde vivant qui évolue sans le joueur

Le jeu semble si riche qu'il sera possible de simplement s'asseoir et regarder les passants vivre leur vie. L'article décrit notamment une arrestation en cours de l'autre côté de la rue. Deux policiers menottent un suspect, laissant leur véhicule sans surveillance. Le joueur peut alors s'approcher discrètement, ouvrir le coffre, y voler un fusil à pompe et repartir tranquillement, le tout en fumant une cigarette.

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Ce niveau de simulation immersive peut sembler démesuré pour un jeu vidéo d'action, mais il témoigne de l'ambition sans limites de Rockstar. Reste à voir comment ce système tiendra la route techniquement. Réponse dans peu de temps, le 19 novembre plus précisément, date de sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.