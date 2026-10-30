« 600 000 animations » : le niveau de détail insensé des PNJ de GTA 6 révélé par Rockstar

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 14h34
Rockstar Games va repousser les limites du réalisme avec Grand Theft Auto 6. Fini les foules générées aléatoirement, le studio a développé un système colossal comprenant près de 600 000 animations pour donner vie à ses PNJ dotés de véritables personnalités, et qui évolueront eux aussi avec le temps.
Ajouter aux sources préférées
« 600 000 animations » : le niveau de détail insensé des PNJ de GTA 6 révélé par Rockstar

Le niveau de détail de Grand Theft Auto VI s'annonce tout simplement vertigineux. Selon les dernières informations exclusives publiées par le magazine Edge, Rockstar Games a mis en place un système ultra complexe pour ses PNJ, ce qui explique d'ailleurs pourquoi un studio a été créé uniquement pour leur création. De nouveaux détails ont été partagés, promettant une ville vivante et une aventure très immersive.  

À lire également

Face à l'étendue de GTA 6, Rockstar a dû créer un tout nouveau studio dédié aux PNJ
Grand Theft Auto VI14 octobre 2026

Face à l'étendue de GTA 6, Rockstar a dû créer un tout nouveau studio dédié aux PNJ

Pour donner vie au monde de GTA 6, Rockstar a dû prendre une décision radicale. Face à des prévisions de production effrayantes pour les PNJ, l'éditeur a ouvert un studio…

Une foule dotée d'une véritable personnalité

Plutôt que de s'appuyer sur des systèmes procéduraux classiques pour assembler des foules interchangeables, les développeurs ont fait le choix de l'authenticité. Chaque habitant de l'État de Leonida bénéficie d'une attention particulière. Le résultat de ce travail acharné se traduit par des chiffres impressionnants.

La direction artistique du studio a supervisé chaque personnage, créant environ 600 000 animations.

Au-delà de l'aspect purement visuel, ces piétons sont dotés de traits de caractère qui déterminent leurs réactions. Leur tempérament, leur niveau d'agressivité, l'endroit où ils se trouvent, ce qu'ils ont vu et la manière dont le joueur se comporte avec eux sont autant de variables prises en compte. Différents quartiers possèderont ainsi leurs propres spécificités démographiques et professionnelles.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Des réactions imprévisibles et contextuelles

Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, précise ce que signifie réellement cette notion de spécificité professionnelle. Il s'agit de déterminer qui sera agressif, qui ira chercher une arme ou encore qui osera défier le joueur. Le vieux piéton des précédents jeux, sorte d'accessoire mobile attendant de paniquer quand on le braque, a laissé place à un éventail kaléidoscopique de réactions possibles.

L'aperçu donne un exemple frappant de cette nouvelle dynamique. Dans une scène décrite par les journalistes, un homme accompagné de son chien décide que le simple regard insistant du protagoniste Jason constitue une provocation. L'homme se met en position de combat puis détache la laisse de son animal. Face à la fuite de Jason, le chien se lance à sa poursuite, provoquant l'envol d'un groupe de pigeons, avant de finalement se désintéresser et de retourner vers son maître.

Un monde vivant qui évolue sans le joueur

Le jeu semble si riche qu'il sera possible de simplement s'asseoir et regarder les passants vivre leur vie. L'article décrit notamment une arrestation en cours de l'autre côté de la rue. Deux policiers menottent un suspect, laissant leur véhicule sans surveillance. Le joueur peut alors s'approcher discrètement, ouvrir le coffre, y voler un fusil à pompe et repartir tranquillement, le tout en fumant une cigarette.

Chargement du sondage...

0 votant

Ce niveau de simulation immersive peut sembler démesuré pour un jeu vidéo d'action, mais il témoigne de l'ambition sans limites de Rockstar. Reste à voir comment ce système tiendra la route techniquement. Réponse dans peu de temps, le 19 novembre plus précisément, date de sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le cycle jour nuit de GTA 6 sera bien plus long, Rockstar s'explique
Grand Theft Auto VI 30 octobre 2026

Le cycle jour nuit de GTA 6 sera bien plus long, Rockstar s'explique

Rockstar Games confirme que Grand Theft Auto 6 proposera un cycle jour nuit rallongé par rapport à son prédécesseur. Les développeurs estiment que le rythme de GTA 5 était devenu trop rapide pour s'adapter au niveau de réalisme et d'immersion exigé par cette nouvelle aventure à Vice City.
Créer GTA 6 était comme « construire une pyramide sur l'Everest »
Grand Theft Auto VI 30 octobre 2026

Créer GTA 6 était comme « construire une pyramide sur l'Everest »

À quelques semaines de la sortie très attendue de Grand Theft Auto 6, les têtes pensantes de Rockstar Games prennent la parole. Entre pression monumentale et ambitions démesurées, les développeurs promettent une expérience sans précédent, décrite comme une véritable pyramide construite sur le mont Everest.
GTA 6 promet une météo dynamique, qui pourrait avoir un gros impact sur le jeu
Grand Theft Auto VI 29 octobre 2026

GTA 6 promet une météo dynamique, qui pourrait avoir un gros impact sur le jeu

Fini les simples averses scénarisées. Dans GTA 6, Rockstar promet un système météorologique ultra-détaillé qui impactera directement le gameplay. Des piétons fuyant la pluie aux avions endommagés par les tempêtes, découvrez comment le climat de Leonida va redéfinir l'exploration en monde ouvert.
Du gameplay inédit de GTA 6 a été diffusé dans... South Park
Grand Theft Auto VI 29 octobre 2026

Du gameplay inédit de GTA 6 a été diffusé dans... South Park

À quelques jours de la sortie de GTA 6, Rockstar Games frappe fort. Contre toute attente, c'est dans un épisode de South Park qu'un extrait de gameplay inédit a été dévoilé, confirmant une mécanique aussi absurde qu'inattendue et une densité de population impressionnante.
Le poids de GTA 6 dévoilé sur PS5, ça va faire des dégâts
Grand Theft Auto VI 28 octobre 2026

Le poids de GTA 6 dévoilé sur PS5, ça va faire des dégâts

Le suspense prend fin concernant l'espace disque nécessaire pour installer Grand Theft Auto 6. À quelques semaines de sa sortie, les données de la boutique PlayStation confirment un poids titanesque. Préparez-vous à faire un grand ménage sur votre console pour accueillir le nouveau chef-d'œuvre de Rockstar Games.
GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie
Grand Theft Auto VI 21 octobre 2026

GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie

S'il est attendu de pied ferme, Grand Theft Auto VI pourrait bien devenir une légende avant même d'arriver entre les mains des joueurs. En effet, les revenus générés par les précommandes pourraient atteindre le milliard de dollars.

commentaire (0)