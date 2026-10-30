Créer GTA 6 était comme « construire une pyramide sur l'Everest »

À quelques semaines de la sortie très attendue de Grand Theft Auto 6, les têtes pensantes de Rockstar Games prennent la parole. Entre pression monumentale et ambitions démesurées, les développeurs promettent une expérience sans précédent, décrite comme une véritable pyramide construite sur le mont Everest.

Le compte à rebours est lancé. À l'approche fatidique du lancement de Grand Theft Auto VI, dans un peu moins de trois semaines, l'effervescence atteint des sommets, tant du côté des joueurs que des créateurs. Le studio Rockstar Games, mondialement reconnu pour ses chefs-d'œuvre interactifs, ressent indéniablement le poids des attentes. Aaron Garbut, co-directeur du studio, a récemment partagé ses impressions dans les colonnes du magazine Edge, soulignant que la pression imposée par le public n'est rien comparée à celle que l'équipe s'inflige à elle-même au quotidien.

Une ambition démesurée et assumée

Fort du succès monumental de Grand Theft Auto V et de l'acclamation critique de Red Dead Redemption 2, le studio sait pertinemment qu'il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il fallait aller plus loin, repousser les limites de ce qui est techniquement et narrativement possible dans l'industrie vidéoludique. Le défi était titanesque, mais les équipes semblent l'avoir relevé avec une détermination inébranlable.

Aaron Garbut se veut particulièrement clair sur les intentions du studio. Il n'était pas question de choisir la facilité ou de se contenter d'une simple mise à jour de la formule existante. Chaque aspect du jeu a été scruté, amélioré et poussé à son paroxysme.

Nous n'avons fait aucun compromis sur l'échelle, les détails, l'interactivité, l'histoire ou le monde ouvert. J'ai l'impression que nous avons construit une pyramide sur l'Everest.

Cette déclaration forte témoigne de l'ampleur du travail accompli. De son côté, Phil Hooker, directeur de la technologie, adopte une approche plus pragmatique face à l'inconnu que représente la réception du public. Il affirme avec philosophie que l'équipe a créé exactement l'œuvre qu'elle désirait concevoir, sans se laisser dicter sa vision. Au vu des éléments présentés jusqu'à présent, avec une échelle toujours plus vaste et un niveau de détail granulaire impressionnant, le pari semble réussi.

















Le moment de lâcher prise

Malgré la fierté du devoir accompli, la pression reste inédite. Rob Nelson, également co-directeur du studio, explique que le jeu est désormais terminé et qu'une nouvelle phase commence. Le processus de création implique un contrôle absolu, des tests incessants et des itérations perpétuelles pour atteindre la perfection. Mais une fois le jeu entre les mains des millions de fans, cette maîtrise s'évapore.

C'est prêt. Cela cesse d'être à nous pour devenir la propriété de tous. Ensuite, il y a un lâcher-prise.

La perspective de voir les joueurs s'approprier cet univers tentaculaire est à la fois fascinante et terrifiante pour les créateurs. Les limites du monde virtuel seront inévitablement repoussées par une communauté avide d'expérimentations.

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Rendez-vous ce 19 novembre donc, date de sortie de GTA 6, sur PS5 et Xbox Series. La sortie sur PC pourrait se faire début 2027.