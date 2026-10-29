GTA 6 promet une météo dynamique, qui pourrait avoir un gros impact sur le jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 17h16
Fini les simples averses scénarisées. Dans GTA 6, Rockstar promet un système météorologique ultra-détaillé qui impactera directement le gameplay. Des piétons fuyant la pluie aux avions endommagés par les tempêtes, découvrez comment le climat de Leonida va redéfinir l'exploration en monde ouvert.
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GTA 6 promet une météo dynamique, qui pourrait avoir un gros impact sur le jeu

Le prochain blockbuster de Rockstar Games ne se contentera pas d'agrandir la carte. Selon les dernières déclarations, l'environnement de Grand Theft Auto VI sera plus vivant et imprévisible que jamais, notamment grâce à une gestion de la météo poussée à l'extrême. Fini le ciel qui s'assombrit uniformément sur toute la carte puisque le climat devient une composante essentielle du gameplay, capable de modifier vos plans en un instant.

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Une météo localisée et organique

Aaron Garbut, co-directeur du studio Rockstar, a récemment partagé des détails croustillants dans les colonnes du magazine Edge. Il souligne une rupture nette avec le système de Grand Theft Auto V, qu'il jugeait trop binaire.

Généralement parlant, il fait soit pluvieux, soit ensoleillé, ou autre. Ce jeu est beaucoup plus granulaire.

Concrètement, cela signifie que la météo sera désormais localisée. Vous pourrez bronzer tranquillement sur une plage de Vice City tout en observant un violent orage se former au loin. Si vous décidez de vous diriger vers cette perturbation, l'environnement se transformera progressivement. Les piétons ne resteront plus plantés sous l'averse, mais ils chercheront activement un abri, rendant les rues soudainement désertes et modifiant l'ambiance sonore et visuelle de la ville.

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Des véhicules soumis aux caprices du vent

L'impact de ces conditions climatiques ne s'arrêtera pas à l'esthétique. La physique du jeu intègre désormais la force du vent, qui agit sur la végétation, le mouvement des nuages et surtout la houle océanique.

La navigation s'annonce beaucoup plus technique. La topographie jouera un rôle clé, puisque les îles et les grands bâtiments pourront bloquer le vent et créer des zones d'eau calme. En revanche, si vous vous aventurez en pleine mer pendant une tempête, votre bateau sera violemment secoué, vous obligeant à lutter pour garder le cap.

Les pilotes en herbe devront également redoubler de prudence. Traverser une tempête en avion ou en hélicoptère ne sera plus une simple formalité visuelle. Le vent provoquera de fortes turbulences et pourra même infliger de légers dégâts à votre appareil si vous vous obstinez à rester dans la zone de danger.

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Cette mécanique soulève de nombreuses questions sur les interactions avec les forces de l'ordre. Les policiers de Vice City oseront-ils vous poursuivre au cœur d'un ouragan ? Cette granularité promise par Rockstar pourrait bien offrir des opportunités de fuite spectaculaires, ou au contraire, des crashs mémorables. 

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Réponse le 19 novembre, date de sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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