Le cycle jour nuit de GTA 6 sera bien plus long, Rockstar s'explique

Rockstar Games confirme que Grand Theft Auto 6 proposera un cycle jour nuit rallongé par rapport à son prédécesseur. Les développeurs estiment que le rythme de GTA 5 était devenu trop rapide pour s'adapter au niveau de réalisme et d'immersion exigé par cette nouvelle aventure à Vice City.

La franchise phare de Rockstar Games a toujours repoussé les limites du monde ouvert, mais un élément central dicte l'ambiance de chaque partie : le cycle qui sépare le jour de la nuit. Si cette mécanique fait évidemment son grand retour dans Grand Theft Auto VI, les joueurs remarqueront rapidement que les journées et les nuits s'étirent bien plus en longueur dans les rues de Vice City. Ce choix de conception est tout sauf un hasard et répond à une volonté stricte d'améliorer la cohérence de l'univers.

Un rythme repensé pour plus de réalisme

Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar, s'est confié dans les colonnes du magazine Edge sur les coulisses de ce changement. À l'origine, les équipes de développement avaient intégré le même chronométrage que celui utilisé dans Grand Theft Auto V. Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs espérances, donnant l'impression que le temps filait à une vitesse irréaliste. Avec la montée en puissance des graphismes et de la densité de l'environnement, les anciennes méthodes ne suffisent plus.

À mesure que la résolution des mondes augmente, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut plus s'en tirer de la même manière.

Cette recherche de perfection ne s'arrête pas à la course du soleil. Les développeurs ont dû revoir en profondeur le comportement des passants pour qu'il corresponde à la fidélité visuelle du titre. Sortir une arme lourde en pleine rue ne passera plus inaperçu.

Des PNJ plus intelligents et réactifs

Dans le précédent opus, il était possible de sortir un fusil à pompe automatique devant un passant sans déclencher la moindre panique, tant que l'arme n'était pas pointée directement sur lui. Pour Rob Nelson, cette limite technique montrait déjà des signes de faiblesse à l'époque. Dans ce nouveau volet, la simple vue d'une arme à feu provoquera des réactions crédibles de la part de la population.



L'agressivité n'est d'ailleurs pas le seul déclencheur. Aaron Garbut, également co-directeur du studio, a partagé une anecdote révélatrice lors d'une session de test. En incarnant Jason, il a simplement fixé un passant du regard de manière insistante. Ce dernier, agacé par cette attitude, s'est approché de lui avant de lâcher son chien pour l'attaquer.

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Cette profondeur d'interaction s'applique également aux forces de l'ordre. La police n'ouvrira pas systématiquement le feu à la moindre infraction. Il sera parfois possible de déposer son arme avant d'atteindre le stade de recherche pour calmer le jeu, bien que certains citoyens armés n'hésiteront pas à se faire justice eux-mêmes.

Toutes ces nouveautés promettent une immersion totale lors de la sortie du jeu, prévue pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.